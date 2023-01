Le juge de Masked Singer, Jonathan Ross, révèle une erreur embarrassante avec son meilleur ami dans une émission à succès

IL EST JUSTE de dire que Jonathan Ross a pas mal d’amis du showbiz, grâce à sa longue carrière à interviewer les plus grandes stars du coin.

Il peut donc être surprenant d’apprendre que lorsque l’un de ses meilleurs amis célèbres était sur The Masked Singer, il a commis une erreur majeure.

Jonathan est de retour à la télévision le samedi soir avec l’émission de talents farfelus, aux côtés de ses collègues juges Mo Gilligan, Rita Ora et Davina McCall.

Mais il a maintenant révélé que la nouvelle série de The Masked Singer voit l’un de ses bons potes participer à l’émission.

Cependant, Rossy a poursuivi en disant qu’il n’avait pas réussi à les démasquer.

S’adressant à The Mirror, il a déclaré: “L’un d’eux était définitivement un ami.

« Je veux dire, c’était un peu embarrassant, parce que je ne les ai pas bien compris.

«Je connais cette personne socialement et je suis en contact avec cette personne par SMS assez souvent et tout ce genre de choses.

“Après le spectacle, je leur ai envoyé un texto et j’ai discuté avec eux, donc c’est embarrassant. C’est la première fois que ça m’arrive dans la série.

“Pour ma défense, je pense que nous aurions tous dû avoir cette personne.”

Parlant d’être juge sur The Masked Singer, il a ajouté: “Ce qui est étrange, c’est qu’une fois que vous avez une idée en tête pour quelqu’un et qu’il vous convient, il est vraiment difficile de s’en détacher et de penser aux autres. .

“Vous revenez sans cesse à votre supposition la plus forte.”

Jonathan est un visage régulier de la box depuis qu’il a commencé sa carrière dans les années 80.

Il a été lancé sous les projecteurs lorsqu’il a animé The Last Resort With Jonathan Ross en 1987.

Mais il est vraiment devenu un nom familier lorsqu’il a eu sa propre émission du vendredi soir à la BBC dans les années 2000.

Il est ensuite passé à ITV et est célèbre pour son émission The Jonathan Ross, diffusée le samedi soir.

The Masked Singer continue ce soir à 19h sur ITV.

