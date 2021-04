Un juge de la Haute Cour de Madras a récemment fixé un rendez-vous avec un psychologue pour mieux comprendre l’homosexualité et les relations homosexuelles avant de rendre un verdict sur une question concernant un couple de lesbiennes. L’incident s’est produit mercredi au Tamil Nadu alors que le tribunal rendait son verdict dans une affaire concernant les deux femmes basées à Madurai. À la suite de la consultation avec le psychologue, le juge a ordonné aux autorités d’annuler le premier rapport d’information (FIR) pour une affaire de personne disparue déposée par les parents des deux femmes.

Selon un rapport dans l’Hindustan Times, le juge N Anand Venkatesh a sollicité une séance de «psychoéducation» avec la psychologue Vidhya Dinakaran, basée à Chennai, afin de mieux comprendre et mieux comprendre l’orientation homosexuelle et la dynamique des relations. Admettant qu’il n’était pas suffisamment «réveillé», le juge Venkatesh a dit que le jugement dans cette affaire doit venir de son cœur, pas de sa tête. Il a ajouté qu’il avait sollicité la séance éducative avec Dinakaran parce qu’il estimait qu ‘«une telle séance avec un professionnel l’aidera à mieux comprendre les relations entre personnes de même sexe et ouvrira la voie à (son) évolution». suivrait la session serait sûr de «tomber hors de son cœur».

Dans son verdict, le HC de Madras a noté que les pétitionnaires n’étaient pas «confus» et étaient bien conscients de la relation qu’ils avaient nouée. séparés les uns des autres par la contrainte. Le tribunal avait auparavant ordonné des conseils pour les parents et la fille.

Alors que le tribunal a noté que les préoccupations des parents découlaient de la peur de la stigmatisation, des pressions sociétales et de la sécurité future de leurs filles, il a déclaré que, selon le psychologue, une séparation forcée peut causer un immense traumatisme aux femmes.

Alors que l’affaire s’est terminée à l’amiable pour le couple du Tamil Nadu, les couples homosexuels à travers l’Inde continuent de faire face à la stigmatisation, à la discrimination et à l’oppression en raison de l’absence de lois pour protéger leurs droits en tant que couple. Malgré la dépénalisation de l’article 377 en 2019, les couples LGBTQIA en Inde continuent d’être confrontés à l’incertitude de l’emploi, à la séparation forcée par les parents ou aux proches et à aucune reconnaissance devant la loi.

