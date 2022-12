Le juge de l’Arizona rejette les efforts de Kari Lake pour annuler sa défaite électorale

La contestation judiciaire de Mme Lake, intentée contre le comté de Maricopa et Mme Hobbs, a été un point de ralliement pour le mouvement de négation électorale qui est né du refus de M. Trump d’accepter sa défaite. Depuis le jour du scrutin, Mme Lake est apparue deux fois aux côtés de l’ancien président dans sa station balnéaire de Mar-a-Lago, jurant de se battre.

Le verdict porte un coup aux efforts de ce mouvement pour contester les résultats des élections de 2022. Les candidats républicains qui se sont présentés sur les fausses déclarations de M. Trump ont perdu des courses importantes dans les États du champ de bataille et, selon les sondages postélectoraux, ont généré une augmentation de la confiance dans le système électoral tant chez les démocrates que chez les républicains.

Selon Democracy Docket, un groupe de droit électoral de gauche fondé par l’avocat de la campagne démocrate Marc Elias, 15 poursuites ont été intentées par des candidats ou leurs campagnes sur des courses fédérales, étatiques et législatives depuis les élections de cette année – une forte baisse par rapport aux 36 déposées en 2020, 16 d’entre eux au nom de M. Trump et de sa campagne et plus par ses alliés.

Les conséquences des élections de mi-mandat de 2022 Carte 1 sur 6 Un moment de réflexion. Au lendemain des élections de mi-mandat, démocrates et républicains sont confrontés à des questions clés sur l’avenir de leurs partis. La Chambre et le Sénat ayant maintenant décidé, voici où en sont les choses : Gouvernement divisé. Que signifient une Chambre contrôlée par les républicains et un Sénat dirigé par les démocrates pour les deux prochaines années ? Très probablement un retour aux embouteillages et à la politique de la corde raide qui ont défini un gouvernement fédéral divisé ces dernières années.

Certains des avocats impliqués dans ces affaires, tels que Sidney Powell et Rudolph W. Giuliani, ont ensuite été punis par les tribunaux pour «un abus historique et profond du processus judiciaire» et «des déclarations manifestement fausses et trompeuses», sur le souvent complot et des allégations manifestement fausses qu’ils ont faites devant et hors cour au nom de M. Trump.

Lundi, le juge a rejeté huit des 10 demandes de Mme Lake, y compris un méli-mélo de théories du complot et de vagues allégations contenues dans une plainte déposée plus tôt ce mois-ci. Il a statué que Mme Lake pouvait procéder sur deux chefs d’accusation, mais a fixé la barre haute sur la base de la loi de l’Arizona.