Le juge de l’AGT, Simon Cowell, a approché un candidat de la saison 17 à propos d’une “opportunité”

Le juge “America’s Got Talent” Howie Mandel s’est extasié sur la performance des Mayyas en demi-finale après le spectacle de mardi, tandis que la candidate Kristy Sellars a déclaré que les réactions des juges à son numéro de pole dance étaient “incroyables”.

Sur le tapis rouge, Sellars a déclaré à Fox News Digital que le juge Simon Cowell, 62 ans, lui avait parlé après l’émission d'”une opportunité”, mais n’a pas divulgué plus de détails.

Au cours du spectacle, Cowell a également déclaré que le groupe de danse libanais entièrement féminin, les Mayyas, “est une performance qui change le monde”. Mandel a également exprimé son enthousiasme pour les Mayyas lors d’une conversation avec Fox News Digital.

“C’était mon moment préféré de la soirée”, a déclaré la personnalité de la télévision de 66 ans sur le tapis rouge du Sheraton Pasadena Hotel à Pasadena, en Californie.

Mandel a ajouté que la performance spectaculaire du groupe était la meilleure qu’il ait vue en 13 ans sur “AGT”.

“J’ai regardé chaque saison, chaque épisode. Je regarde toutes les émissions de talents, je regarde tout. Je n’ai jamais vu de meilleur moment dans une émission de talents que les Mayyas”, a-t-il déclaré.

“Je n’ai jamais vu un tel professionnalisme, une telle créativité, une telle authenticité. Vous voyez 36 personnes se rassembler et devenir une créature hypnotique, puissante et magnifique que j’aurais pu regarder pendant les deux heures entières.”

L’humoriste canadien a poursuivi : “Je m’en fous si je n’ai rien vu d’autre ce soir que les Mayyas. C’est mon truc préféré que j’aie jamais vu. Et ajoutez à cela, d’où ils viennent et qui ils sont.”

Mandel a expliqué qu’en tant que père de deux filles, il pensait que la performance des Mayyas et leur mission déclarée d’autonomisation des femmes seraient une source d’inspiration pour les femmes du monde entier.

“Je crois à l’autonomisation et à l’égalité des femmes”, a-t-il déclaré.

Mandel s’est ensuite adressé à un média libanais en disant : “Je pense que dans votre partie du monde, c’est même parfois un problème plus important”.

Il a ajouté : “Je ne heurte la culture de personne, mais c’est plus difficile pour eux et pour vous de faire les choses que vous voulez faire et d’être aussi créatifs que vous le souhaitez pour ajouter de la puissance là où mon cœur battait juste”.

“C’est tout simplement incroyable. Comme le dit Simon, cela va changer le monde et, à tout le moins, cela va changer leur monde et l’impression que les gens ont de votre monde.”

Plus tard dans l’interview, Mandel a plaisanté en expliquant comment il avait réussi à rester prospère dans l’industrie du divertissement au cours de ses 45 ans de carrière.

“Je suis très, très bon dans ce que je fais”, a-t-il plaisanté.

La performance des Mayyas a été ovationnée par les quatre juges. Sofia Vergara, qui avait choisi l’équipe de danse comme son Golden Buzzer lors des auditions, a sauté sur scène pour embrasser les membres du groupe.

“Trente-six femmes dansent comme une seule, c’est magique”, a déclaré l’ancienne élève de “Modern Family”, âgée de 50 ans.

Heidi Klum, 49 ans, a déclaré aux Mayyas : “Je sens que vous êtes prêt pour Vegas.”

Aubrey Burchell, Jordan Conley, Blade 2 Blade, Kristen Cruz, Travis Japan, Max Ostler, Mervant Vera, Shu Takada et Urbancrew sont les neuf autres concurrents en lice pour deux places en finale.

L’émission d’élimination finale “AGT” a lieu ce soir et sera diffusée sur NBC à 20 h, heure de l’Est (HE) avant la finale de la saison 17 la semaine prochaine.