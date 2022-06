Le juge de la Cour suprême Stephen Breyer prendra sa retraite jeudi

Breyer, qui est l’un des trois seuls juges libéraux de la Cour suprême de neuf membres, y siège depuis 1994, après avoir été nommé par le président Bill Clinton. On s’attend à ce que Jackson vote avec les autres libéraux de la cour, Elena Kagan et Sonia Sotomayor, plus souvent qu’elle ne le fait avec les six conservateurs de la cour.

Le départ de Breyer surviendra six jours après que la Cour suprême, dans une décision majeure, a annulé sa décision de 1973 dans l’affaire Roe c. Wade, qui établissait qu’il existait un droit fédéral à l’avortement.

Il a rejoint les deux autres libéraux du tribunal dans une dissidence cinglante à la décision de vendredi, qui donne aux États une grande latitude pour interdire purement et simplement l’avortement, limiter sévèrement l’interruption de grossesse ou légaliser l’avortement.