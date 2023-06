Le juge de la Cour suprême, Samuel Alito, a pris l’avion de Paul Singer

Le juge associé Samuel Alito (L) et le fondateur, président et co-PDG d’Elliott Management, Paul Singer (R)

« Il m’a permis d’occuper ce qui aurait autrement été un siège inoccupé sur un vol privé vers l’Alaska », a écrit Alito. « C’était et c’est mon avis que ces faits n’amèneraient pas une personne raisonnable et impartiale à douter de ma capacité à trancher les questions en question de manière impartiale. »

Six ans après ce voyage de 2008, Alito a statué plus tard avec une majorité de juges en faveur d’une branche du fonds spéculatif de Singer, Elliott Management, dans une affaire majeure demandant plusieurs milliards de dollars de remboursement de la dette de la nation argentine, ProPublica rapporté mardi soir.

Le sénateur Richard Blumenthal, D-Conn., A qualifié la conduite d’Alito de « flagrante ».

« Je pense qu’il a enfreint la loi. Il devrait être tenu responsable », a déclaré Blumenthal.

« Le juge Alito a violé le sens ordinaire et l’esprit de la loi en omettant de signaler le voyage et son déni maintenant de tout acte répréhensible possible montre simplement comment la Cour suprême et le juge Alito pensent qu’ils n’ont à répondre à personne, ils sont responsables à personne. »

« Et c’est intolérable dans une démocratie », a ajouté Blumenthal.

Durbin et le sénateur Sheldon Whitehouse, DR.I., qui préside le sous-comité sur les cours fédérales, ont ensuite publié une déclaration indiquant que le comité judiciaire s’orienterait vers la rédaction d’une législation sur les lignes directrices en matière d’éthique pour la Cour suprême.

« La Cour suprême est dans une crise éthique qui lui est propre en raison de l’acceptation de cadeaux somptueux de parties ayant des affaires devant la Cour que plusieurs juges n’ont pas divulgués », ont déclaré les sénateurs dans un communiqué conjoint. « La réputation et la crédibilité de la Cour sont en jeu. Le juge en chef Roberts pourrait résoudre cela aujourd’hui, mais il n’a pas agi. »

ProPublica a rapporté en avril que le collègue conservateur d’Alito à la Cour suprême, le juge Clarence Thomas, avait reçu pendant des décennies des voyages luxueux payés par Harlan Crow, un donateur républicain milliardaire et magnat de l’immobilier du Texas. Thomas a également affirmé qu’il n’avait rien fait de mal en acceptant les largesses sans les divulguer dans les déclarations financières annuelles.

Crow a également acheté des propriétés en Géorgie appartenant à la famille de Thomas, dont une où la mère du juge vit toujours sans loyer. Crow a également payé les frais de scolarité du petit-neveu de Thomas dans une école privée.

CNBC a demandé des commentaires à la Cour suprême sur les reportages de ProPublica sur Alito.