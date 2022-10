Le juge de la Cour suprême Clarence Thomas bloque temporairement l’assignation à comparaître du sénateur Graham du grand jury de Géorgie

Le juge de la Cour suprême Clarence Thomas a temporairement bloqué lundi une assignation à comparaître émise par un grand jury de Géorgie demandant le témoignage du sénateur républicain de Caroline du Sud Lindsey Graham.

La suspension de l’assignation à comparaître est intervenue trois jours après que les avocats de Graham ont demandé à Thomas de retarder la comparution du sénateur devant le grand jury, qui enquête sur une éventuelle ingérence criminelle dans l’élection présidentielle géorgienne de 2020.

Jeudi, un panel de juges de la Cour d’appel des États-Unis du 11e circuit a rejeté à l’unanimité une demande de Graham de bloquer temporairement l’assignation. Le comité d’appel a déclaré que Graham n’avait pas réussi à prouver qu’il était susceptible de réussir dans un appel contestant la légalité de la demande de son témoignage.

Le grand jury enquête spécifiquement sur les actions de l’ancien président Donald Trump et de ses alliés, y compris Graham, qui a contacté les responsables électoraux de l’État et d’autres dans la foulée de l’élection, qui en était une dans cet État et à l’échelle nationale par le président Joe Biden.

Thomas, qui est responsable des demandes d’urgence telles que celle de Graham émises par le 11e circuit, a prononcé la suspension de son propre chef, sans renvoyer la question à l’ensemble de la Cour suprême.

Le juge conservateur a déclaré que l’assignation serait retardée en attendant une nouvelle ordonnance de Thomas ou de la Cour suprême.

Le sursis donnera plus de temps aux avocats et aux procureurs de Graham dans le comté de Fulton, en Géorgie, pour déposer des mémoires expliquant si l’assignation doit être autorisée ou non.

Graham a fait valoir que l’assignation viole la clause de discours et de débat de la Constitution américaine, qui protège les membres du Congrès contre les risques juridiques liés à leurs commentaires liés aux affaires législatives.

Il affirme que son appel au secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger après le jour des élections 2020 faisait partie d’une enquête législative.

Mais le panel du 11e circuit, dans sa décision de la semaine dernière, a déclaré qu’un juge du tribunal de district fédéral avait ordonné qu’un procureur du comté de Fulton ne puisse pas interroger Graham sur des parties de l’appel pouvant être qualifiées d’activité législative.

“Comme le tribunal l’a déterminé, il y a un différend important quant à savoir si ses appels téléphoniques avec les responsables électoraux de Géorgie étaient des enquêtes législatives”, a déclaré la cour d’appel.

