Le juge de la Cour suprême Clarence Thomas affirme que les lois fédérales sur la marijuana pourraient être obsolètes

Le juge de la Cour suprême Clarence Thomas a déclaré lundi que les lois fédérales contre la vente et la culture de la marijuana sont incompatibles, rendant une interdiction nationale inutile.

« Une interdiction de l’utilisation ou de la culture de la marijuana entre États n’est peut-être plus nécessaire ou appropriée pour soutenir l’approche fragmentaire du gouvernement fédéral », a déclaré Thomas, l’un des juges les plus conservateurs de la Cour. a écrit dans un communiqué.

La décision du tribunal de ne pas entendre une nouvelle affaire liée aux déductions fiscales réclamées par un dispensaire de marijuana médicale du Colorado a incité Thomas à publier une déclaration qui portait plus largement sur les lois fédérales sur la marijuana.

Thomas a déclaré qu’une décision de 2005 dans Gonzales c. Raich en particulier, qui a déterminé que le gouvernement fédéral pouvait faire appliquer l’interdiction de la possession de marijuana, peut être obsolète.

« Les politiques fédérales des 16 dernières années ont considérablement sapé son raisonnement », a déclaré Thomas dans le communiqué. « L’approche actuelle du gouvernement fédéral est un régime moitié-in, moitié-out qui simultanément tolère et interdit l’utilisation locale de la marijuana. »

Thomas a fait référence à plusieurs politiques qui sont en conflit avec la décision de 2005. Parmi eux figurent des mémorandums publiés par le ministère de la Justice en 2009 et 2013 qui indiquaient que le gouvernement ne s’immiscerait pas dans les programmes de légalisation de la marijuana de l’État ou ne poursuivrait pas les individus pour activité liée à la marijuana s’il se conforme à la loi de l’État.

Il a ajouté que depuis 2015, le Congrès a interdit à plusieurs reprises au ministère de la Justice d’utiliser l’argent fédéral pour interférer dans la mise en œuvre des lois des États sur la marijuana à des fins médicales.

« Compte tenu de tous ces développements, on peut certainement comprendre pourquoi une personne ordinaire pourrait penser que le gouvernement fédéral s’est retiré de son interdiction autrefois absolue de la marijuana », a-t-il écrit.

Avec trente-six États autorisant l’utilisation de la marijuana à des fins médicales et 18 autorisant l’utilisation récréative, Thomas a affirmé que les entreprises de marijuana ne bénéficient pas d’un « traitement égal » en vertu de la loi.

Le problème en question est une disposition d’un code fiscal qui interdit aux entreprises qui vendent de la marijuana et d’autres substances contrôlées de déduire leurs dépenses professionnelles. L’IRS sévit contre les entreprises de marijuana, telles que le dispensaire de marijuana médicale du Colorado, en poursuivant des enquêtes sur leurs déductions fiscales.

« En vertu de cette règle, une entreprise qui est toujours dans le rouge après avoir payé ses employés et avoir gardé les lumières allumées pourrait néanmoins devoir un impôt fédéral sur le revenu substantiel », a écrit Thomas.

La justice a également noté une conséquence de l’interdiction fédérale de la marijuana, déclarant que la plupart des entreprises de marijuana fonctionnent entièrement en espèces en raison de restrictions qui empêchent les institutions financières soutenues par le gouvernement fédéral de fournir des services bancaires aux entreprises de marijuana. Cela rend ces entreprises plus vulnérables aux cambriolages et aux vols, selon Thomas.

Selon Thomas, toutes ces questions concernant les lois fédérales sur la marijuana menacent les principes du fédéralisme.

« Si le gouvernement se contente maintenant de permettre aux États d’agir » en tant que laboratoires, alors il pourrait ne plus avoir le pouvoir de s’immiscer dans « [t]es principaux pouvoirs de police des États . . . de définir le droit pénal et de protéger la santé, la sécurité et le bien-être de leurs citoyens », a déclaré Thomas.

Des experts juridiques tels que Joseph Bondy, un expert en droit du cannabis siégeant au conseil d’administration de l’Organisation nationale pour la réforme des lois sur la marijuana, ont souscrit à la déclaration de la justice et ont prédit que les arguments selon lesquels les lois fédérales sur la marijuana seraient injustes continueraient d’être avancés à l’avenir, Law & Crime a rapporté lundi.

Alors que Bondy a noté que la déclaration de Thomas pourrait ne pas avoir d’impact juridique réel, il a déclaré à Law & Crime qu’elle « envoyait toujours un message qui adoucirait peut-être les opinions de certaines personnes au Congrès », y compris « certains de nos sénateurs républicains ». «