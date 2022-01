Le juge de la Cour suprême Breyer confirme sa retraite avant le discours de Biden à la Maison Blanche

[The stream is slated to start at 12:30 p.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Le juge à la retraite de la Cour suprême, Stephen Breyer, sera à la Maison Blanche jeudi lorsque le président Joe Biden prononcera un discours sur sa décision de démissionner après plus de 27 ans à la Haute Cour.

Le discours de Biden est prévu pour 12h30, a annoncé la Maison Blanche jeudi en fin de matinée.

Dans une lettre à Biden que la Haute Cour a publiée peu de temps avant le discours du président, Breyer a pour la première fois officiellement confirmé sa retraite.

« Je vous écris pour vous dire que j’ai décidé de me retirer du service judiciaire actif régulier en tant que juge associé de la Cour suprême des États-Unis », a écrit Breyer.

Le juge de 83 ans a déclaré à Biden qu’il prévoyait de démissionner lorsque le tribunal commencerait ses vacances d’été vers la fin juin, « en supposant que d’ici là mon successeur ait été nommé et confirmé ».

« J’apprécie énormément le privilège de faire partie du système judiciaire fédéral », a écrit Breyer. « J’ai trouvé le travail stimulant et significatif. »

« Mes relations avec chacun de mes collègues ont été chaleureuses et amicales. J’ai toujours été conscient du grand honneur de participer en tant que juge à l’effort de maintien de notre Constitution et de l’État de droit », a-t-il écrit.

Breyer, actuellement le membre le plus âgé de la cour, est l’un des trois juges libéraux du banc de neuf sièges. La majorité conservatrice du tribunal, qui comprend trois membres nommés par l’ancien président Donald Trump, a montré sa volonté d’assouplir son pouvoir dans une liste croissante de questions culturelles qui divisent, notamment l’avortement, les armes à feu, la religion et la race.