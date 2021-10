Le juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh testé positif pour Covid, quelques jours avant le début du nouveau mandat

Le tribunal a déclaré que par mesure de précaution, Kavanaugh et sa femme n’assisteraient pas à un événement vendredi matin pour que la juge Amy Coney Barrett, le plus récent membre du tribunal, prête serment lors d’une soi-disant cérémonie d’investiture.

Lisez la déclaration complète du tribunal ci-dessous :

Jeudi, conformément aux protocoles de test réguliers de la Cour, le juge Kavanaugh a subi un test Covid de routine avant l’investiture du juge Barrett vendredi. Jeudi soir, le juge Kavanaugh a été informé qu’il avait été testé positif au Covid-19. Il ne présente aucun symptôme et est complètement vacciné depuis janvier. Selon les protocoles de test actuels de la Cour, tous les juges ont été testés lundi matin avant la conférence et tous ont été testés négatifs, y compris le juge Kavanaugh. L’épouse et les filles du juge Kavanaugh sont également entièrement vaccinées et elles ont été testées négatives jeudi. Par mesure de précaution, le juge et Mme Kavanaugh n’assisteront pas à l’investiture du juge Barrett ce matin.

