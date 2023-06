Le juge de la Cour d’appel Joseph Hettel élu au conseil d’administration de l’Association des juges de l’Illinois – Shaw Local

Le juge Joseph P. Hettel de la Cour d’appel du troisième district a été élu au conseil d’administration de l’Association des juges de l’Illinois lors de l’assemblée annuelle du 2 juin au Chicago-Kent College of Law.

Il y a environ 50 membres du conseil d’administration. L’Association des juges de l’Illinois est composée de 1 250 juges actifs et retraités des tribunaux de l’État de l’Illinois.

L’IJA offre une éducation et des services à ses membres et des informations sur les opérations judiciaires au public.

Hettel est juge depuis 17 ans et est membre du Comité des preuves de la Cour suprême de l’Illinois et secrétaire de la Fondation des juges de l’Illinois. Hettel est également membre de l’association du barreau de l’État de l’Illinois, des associations du barreau DuPage, Will et du comté de La Salle.

Pour plus d’informations sur l’Association des juges de l’Illinois, rendez-vous sur www.ija.org