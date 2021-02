Le juge du chanteur masqué Rita Ora a exhorté les téléspectateurs à rester à l’écoute car il y a encore d’énormes superstars à dévoiler.

Jusqu’à présent, Mel B, Sophie Ellis-Bextor et Sir Lenny Henry ont tous été trouvés dans les déguisements farfelus de l’émission ITV.

Mais il pourrait s’agir du meilleur sauvé jusqu’à la fin, avec Rita taquinant, il y a encore des noms spéciaux dans la compétition.

S’adressant exclusivement à The Sun, elle a déclaré: «C’est quelque chose que toute la famille peut s’asseoir et regarder ensemble et je pense que c’est ce qui le rend si spécial. Continuez à regarder car il y a d’autres invités incroyables à venir. Vous ne croirez pas qui il y a!

Les personnages restants sont Sausage, Robin, Badger, Dragon et Harlequin.

Les fans ont spéculé comme des fous sur les réseaux sociaux avec Stacey Solomon, Ben Shephard et Joss Stone parmi les suppositions les plus populaires.

Garder le secret de l’identité des célébrités a été géré avec une précision militaire et cela a ajouté à l’excitation dans le studio.

Rita a poursuivi: «C’est un spectacle tellement amusant, c’est le mystère qui le rend, c’est convaincant. Les jeux de devinettes ont toujours été les meilleurs quand nous grandissions tous et c’est comme le jeu de devinettes ultime pour la nation. Les tenues sont aussi folles – je les aime tellement.

Le chanteur, qui compte 13 succès parmi les dix meilleurs au Royaume-Uni, a ajouté: «C’est incroyable que les noms ne fuient jamais, même parmi les juges. L’équipe fait un si bon travail en gardant les identités secrètes. Ils se promènent même derrière la scène avec des masques.

«Ils ne les enlèvent même pas lorsqu’ils entrent dans le bâtiment – c’est une véritable supposition. Nous n’avons aucune idée de la date de leur sortie.

«Il y en a déjà eu de très bons cette année – ce qui m’a complètement stupéfié quand il a été révélé qui ils étaient.

«Mel B n’était qu’un rêve, mon premier concert auquel je suis allé était The Spice Girls, donc j’ai été époustouflé par sa présence.

Le double démasquage de samedi dernier a vu Morten Harket d’A-ha, 61 ans, dévoilé en tant que Viking et Lenny Henry, 62 ans, en tant que Blob.