Le juge de Fayetteville a délivré une assignation pour agression avec une accusation d’armes mortelles

Une convocation au tribunal pénal a été émise vendredi pour un juge de la Cour d’appel de l’État après qu’une femme de Fayetteville ait juré devant un magistrat du comté de Cumberland qu’il avait failli la frapper avec son SUV.

Une fois signifiée, l’assignation ordonne au juge John M. Tyson de comparaître dans une salle d’audience du comté de Cumberland le mois prochain pour répondre à une accusation d’agression avec une arme mortelle. Myah Warren a déclaré avoir été presque frappée par le véhicule conduit par Tyson alors qu’elle manifestait près du Market House le 7 mai.

Warren a déclaré vendredi qu’elle avait fait une déclaration en début d’après-midi au magistrat sur ce qui s’était passé. Elle a fourni à The Fayetteville Observer un document intitulé «Court Witness Information». Il lui demande de comparaître devant le tribunal en tant que témoin de l’accusation pour laquelle l’assignation a été émise. Il énumère Tyson comme défendeur.

David T. Courie Sr., associé du cabinet d’avocats Beaver Courie Sternlicht Hearp & Broadfoot à Fayetteville, a déclaré vendredi dans un courriel adressé à un journaliste d’Observer que lui et son cabinet représentaient Tyson dans «l’assignation pour délit intentée par un individu, pas des forces de l’ordre, 7 jours après la date présumée de l’infraction. »

« Il ne serait pas approprié de commenter la question pour le moment », a déclaré Courie. «Nous procéderons avec foi dans les faits et dans notre système de justice.»

Warren a déclaré qu’elle avait parlé à un magistrat lundi et mardi de l’incident, mais a été informée à deux reprises qu’elle ne pouvait pas porter plainte.

Couverture précédente: La police de Fayetteville enquête sur le quasi-accident d’un piéton lors d’une manifestation

Interrogé sur l’allégation plus tôt cette semaine, Tyson a refusé de commenter, affirmant seulement qu’il voulait se fier aux appels au 911.

Un répartiteur d’urgence a reçu un appel concernant « une activité imprudente » alors que la manifestation se déroulait, selon un document du département de police de Fayetteville. L’appelant a déclaré que des manifestants se trouvaient sur la chaussée, a-t-il déclaré.

Le trafic du scanner d’urgence enregistré à peu près à l’époque comprend un appel pour qu’un agent se rende dans la zone près du marché.

« L’appelant informe qu’il y a des sujets sur la chaussée bloquant la circulation », a déclaré le répartiteur. «Je pense que ça allait être cinq à dix sujets.»

L’appelant a déclaré que des personnes dans la rue du Market House bloquaient la circulation, selon un audio de l’appel au 911 publié vendredi par le service de police.

L’appelant dit que les gens dans la rue tournent autour de sa voiture, selon l’audio. Le répartiteur demande si l’appelant souhaite entrer en contact avec les policiers à leur arrivée.

« Non, j’ai juste besoin qu’ils viennent et font sortir les gens de la rue », a dit l’appelant. « OK. Merci. »

Le répartiteur demande combien de personnes sont impliquées.

« Probablement cinq ou dix », dit l’appelant.

Warren a déclaré qu’un détective du département de police de Fayetteville l’avait contactée jeudi au sujet d’une enquête sur l’incident lors de la manifestation. Le détective lui a dit que l’enquête était terminée et qu’après avoir visionné des séquences vidéo prises du quartier Market House, elle avait une raison de porter plainte.

Un porte-parole du département de police de Fayetteville a déclaré plus tôt cette semaine qu’un incident concernant un piéton presque frappé avait été confié à un détective pour voies de fait graves.

Warren a déclaré dans une interview précédente qu’elle et un autre manifestant avaient dû sauter hors du chemin pour éviter d’être heurtés par un véhicule qui, selon elle, était conduit par Tyson.

Mario Benavente, qui était l’un des manifestants, a déclaré avoir vu deux autres manifestants presque se faire heurter par un SUV. Il a dit qu’il avait reconnu Tyson comme le conducteur du véhicule.

