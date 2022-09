NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Simon Cowell a réfléchi à sa rencontre avec la reine Elizabeth II et a noté que c’était une nuit qu’il “n’oubliera jamais”.

“Même si elle avait la fin des années 90… vous ne pouviez pas imaginer qu’elle n’était pas là. Et puis quand c’est arrivé, c’était comme si je pouvais le sentir dans mon estomac, j’étais vraiment bouleversé”, a déclaré Cowell à Fox News Digital exclusivement sur le tapis rouge à “America’s Got Talent”.

Les commentaires de la personnalité de la télévision âgée de 62 ans font suite à l’ascension du roi Charles III sur le trône après la mort de la reine Elizabeth II la semaine dernière à l’âge de 96 ans.

“J’ai tellement de respect pour elle, pour son éthique de travail… maintenant, ça ne se sent plus pareil. Cependant, j’ai rencontré le roi Charles, et c’est un homme incroyable, une personne vraiment gentille, très charmante. C’est un jour triste, ” a poursuivi Cowell.

Mais ce fut une nuit heureuse alors que “America’s Got Talent” a couronné le gagnant de la saison 17. Le groupe de danse libanais The Mayyas a été le champion ultime de la compétition NBC, remportant le grand prix d’un million de dollars.

Cowell a noté qu’il avait prédit que les Mayyas gagneraient la compétition, et a ajouté que le groupe de danse était “un pur talent et joie”.

“Quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant. Je pense que tous ceux qui ont vécu cela étaient tout simplement stupéfaits”, a-t-il fait remarquer.

“J’ai entendu dire combien d’heures ils ont dû consacrer à cela. Il y a tellement de monde dans le groupe… c’était à couper le souffle.”

Cowell, qui fait partie de “AGT” depuis 2016, a lancé la carrière de nombreux artistes et groupes populaires, dont Leona Lewis, One Direction et Fifth Harmony.

Interrogé sur l’ancien membre du groupe One Direction, Harry Styles, Simon a raconté à Fox News Digital ses souvenirs du moment où Styles a mis le pied pour la première fois sur la scène de la compétition.

“Je me souviens de sa première audition. Je me suis dit : « Je t’aime vraiment bien. Tu es très charmante, tu es très talentueuse et je pense que de grandes choses vont arriver »”, a déclaré Cowell à Fox News Digital.

« Tu espères toujours qu’avec les gens que tu aimes… Après, ils nous quittent… et il a fait ce qu’il a envie de faire.

Alors maintenant que la saison 17 de “America’s Got Talent” est terminée, Simon prévoit-il son mariage avec sa fiancée Lauren Silverman ?

“Rien de vraiment à signaler… pour l’instant. Mais je vais faire une petite pause, puis je reviendrai au travail”, a-t-il déclaré.

“Je vais annoncer quelque chose de nouveau sur lequel nous travaillons très bientôt et qui me passionne.”

Cowell et sa fiancée mondaine se fréquentent depuis 2004 et, en 2014, les deux ont eu un fils Eric, maintenant âgé de 8 ans.

La famille de trois personnes a partagé la vedette sur le tapis rouge “America’s Got Talent” mardi soir, avant la finale de la saison, et Cowell était tout sourire alors qu’il désignait son adorable fils pour des photos.

Il a expliqué le mois dernier comment son style de jugement avait changé au fil des ans, grâce à son fils.

“J’ai un fils, j’ai beaucoup plus d’empathie pour les jeunes artistes”, a déclaré Cowell en exclusivité à Fox News Digital.