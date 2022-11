Le juge d’appel ne bloquera pas la nomination du moniteur de Trump Org

NEW YORK (AP) – La société de l’ancien président Donald Trump ne peut éviter la surveillance d’un observateur indépendant alors qu’elle fait appel de la décision d’un tribunal d’exiger un chien de garde extérieur, a déclaré mercredi un juge de la cour d’appel de New York.

Angela Mazzarelli, juge associée à la cour d’appel de niveau intermédiaire de l’État, a rejeté la demande de suspension de l’organisation Trump – un mécanisme juridique qui aurait interrompu l’exigence de surveillance pendant qu’elle poursuivait un appel.

Mazzarelli a déclaré qu’un panel complet de juges d’appel aborderait la question lors d’une audience le 28 novembre.

En attendant, le juge de Manhattan Arthur Engoron est libre de nommer un contrôleur et de mettre cette personne au travail en gardant un œil sur le vaste empire immobilier de Trump, limitant la capacité de l’entreprise à conclure librement des accords, à vendre des actifs et à modifier sa structure d’entreprise. Engoron a indiqué qu’il pourrait sélectionner un moniteur dès la semaine prochaine.

Les avocats de l’organisation Trump ont déposé des documents lundi contestant la décision d’Engoron la semaine dernière de nommer un contrôleur indépendant pour superviser les relations commerciales de l’entreprise – une surveillance recherchée par le bureau du procureur général de New York alors qu’il poursuivait Trump et son entreprise pour fraude.

Les avocats de la Trump Organization affirment qu’Engoron a outrepassé ses limites et que sa décision de nommer un contrôleur pour la durée de l’affaire civile du procureur général Letitia James a imposé une “retenue immédiate et illégale avant jugement” sur ce qu’ils ont dit être près de 5 milliards de dollars d’actifs.

Des messages sollicitant des commentaires ont été laissés aux avocats de la société.

Engoron a fixé une date limite jeudi pour que les avocats du bureau de James et de l’organisation Trump soumettent chacun une liste de trois candidats moniteurs maximum. Après cela, a déclaré Engoron, les parties auront cinq jours pour commenter les candidats de l’autre côté avant qu’il ne fasse son choix.

Mazzarelli a rendu sa décision après une audience d’urgence mercredi où elle a entendu les arguments des avocats de la société et du bureau de James.

Le procès de James, fruit d’une enquête de trois ans, allègue que Trump et la Trump Organization ont induit en erreur des banques et d’autres sur la valeur d’actifs précieux, notamment des terrains de golf et des hôtels portant son nom.

James, un démocrate, demande 250 millions de dollars et une interdiction permanente à Trump, un républicain, de faire des affaires dans l’État.

Le bureau de James a recherché un contrôleur indépendant après avoir déclaré avoir trouvé des preuves montrant que la société prenait des mesures pour esquiver les sanctions potentielles du procès, comme l’incorporation d’une nouvelle entité portant le même nom – Trump Organization LLC – en septembre, juste avant le procès. déposée.

Engoron a interdit à l’organisation Trump de vendre ou de transférer des actifs non monétaires sans donner au tribunal et au bureau de James un préavis de 14 jours. Le contrôleur qui sera nommé sera chargé d’assurer la conformité de l’entreprise et signalera immédiatement toute violation au tribunal et aux avocats des deux parties.

L’organisation Trump doit également accorder au contrôleur l’accès à ses états financiers, aux évaluations d’actifs et à d’autres informations, doit fournir une description complète et précise de la structure de l’entreprise et doit donner au contrôleur un préavis d’au moins 30 jours de toute restructuration, refinancement ou vente d’actifs potentiels. , dit Engoron.

__

Suivez Michael Sisak sur Twitter à twitter.com/mikesisak

Michael R. Sisak, The Associated Press