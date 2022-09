Le juge dans l’affaire du tireur d’école de Floride refuse de démissionner

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Le juge supervisant le procès du tireur d’école de Floride Nikolas Cruz a refusé de se retirer lundi, rejetant une requête de ses avocats qui l’accusaient d’être partiale contre leur client et de porter préjudice aux jurés qui décideront si il devrait mourir pour le meurtre de 17 personnes il y a quatre ans.

La juge de circuit Elizabeth Scherer a rejeté la requête, affirmant seulement qu’elle était juridiquement insuffisante. La semaine dernière, Scherer a mâché l’avocate principale de la défense Melisa McNeill et son équipe en dehors de la présence du jury, les accusant d’être “non professionnels” lorsqu’ils ont mis fin à leur dossier de manière inattendue après que seulement environ 25 des 80 témoins qu’ils lui avaient dit et les procureurs qu’ils avaient l’intention de témoigner avaient été appelé.

La défense a déclaré dans des documents judiciaires déposés la semaine dernière que ces commentaires et ceux que le juge a faits plus tard au jury étaient “le zénith du dédain cumulatif” qu’ils allèguent que Scherer a montré tout au long de l’affaire envers Cruz et eux-mêmes. La défense n’avait aucune obligation d’appeler tous ses témoins proposés ou d’informer le juge ou l’accusation quand ils prévoyaient de se reposer, ont déclaré des observateurs juridiques.

Les procureurs ont fait valoir dans des documents judiciaires que les commentaires de Scherer n’avaient pas atteint le niveau de preuve de partialité contre Cruz. Ils ont cité une décision de la Cour suprême des États-Unis de 1994 selon laquelle les “expressions d’impatience, d’insatisfaction, d’agacement et même de colère” d’un juge contre la défense ne constituent pas un motif de démission.

Si Scherer avait démissionné, une annulation du procès aurait été déclarée. Le nouveau juge aurait nécessité des mois de préparation avant qu’un nouveau procès puisse avoir lieu.

Cruz, 23 ans, a plaidé coupable en octobre dernier du meurtre de 14 élèves et de trois membres du personnel de l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas de Parkland le 14 février 2018. Son procès, qui a commencé avec la sélection du jury en avril et le témoignage en juillet, n’a pour but que de déterminer si il est condamné à mort ou à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Pour qu’il soit condamné à mort, le jury doit être unanime.

Deux avocats qui ont suivi le procès ont déclaré que l’équipe de la défense ne s’attendait pas à ce que Scherer se retire – ils veulent juste que sa performance fasse partie de leur appel si Cruz est condamné à mort. Pour ce faire, ils devaient s’opposer maintenant.

Il n’y avait “absolument aucune chance” que Scherer abandonne l’affaire, a déclaré Bob Jarvis, professeur à la faculté de droit de la Nova Southeastern University.

“Si elle le faisait, elle admettrait qu’elle a fait un travail terrible”, a déclaré Jarvis. Scherer, un ancien procureur, n’avait jamais supervisé un procès pour meurtre au premier degré avant de se voir confier l’affaire Cruz.

David S. Weinstein, un avocat de la défense de Miami et ancien procureur, a déclaré que la défense espérait également que la motion “tempérerait la façon dont (Scherer) parle aux deux parties en audience publique”.

En commençant par les audiences préliminaires qui ont commencé il y a plus de trois ans, Scherer et McNeill se sont fréquemment tirés dessus au sujet des refus du juge des requêtes et des objections de la défense.

Ce tir d’élite s’est transformé en cris mercredi lorsque, au début de la journée d’audience, McNeill a soudainement annoncé que la défense se reposait. L’accusation, s’attendant à ce que la défense dure beaucoup plus longtemps, n’était pas prête à commencer sa réfutation.

Cela a nécessité une interruption de deux semaines dans le procès, ce qui a amené Scherer à réprimander McNeill et son équipe.

“C’est la façon la plus injustifiée et la moins professionnelle de juger une affaire”, a déclaré Scherer. “Je n’ai jamais connu un niveau de manque de professionnalisme dans ma carrière. C’est incroyable.”

Lorsque McNeill a accusé Scherer de l’avoir insultée devant son client, Scherer a riposté : « Vous m’avez insulté pendant tout le procès », suivi d’une liste de griefs.

Le jury a ensuite été amené dans la salle d’audience et informé de la décision de la défense.

“Si j’avais su plus tôt que cela allait se produire, je ne vous aurais pas traîné ici”, a déclaré Scherer aux jurés. Elle a ensuite fait marche arrière, disant aux jurés qu’ils devraient la blâmer pour tout retard.

Trop tard, a déclaré la défense dans sa requête – Scherer avait déjà fait part au panel de toutes les frustrations qui, selon eux, devraient leur être adressées.

Les déclarations de Scherer dans la salle d’audience ont révélé que «son animosité envers (McNeill) est maintenue depuis longtemps et a infecté tout ce procès», a soutenu la défense sans succès.

Avant de se reposer, McNeill et son équipe ont appelé des enseignants, des conseillers, des médecins, des amis de la famille et des experts pour tenter de démontrer comment l’abus d’alcool de sa mère tardive pendant la grossesse a mis Cruz sur la voie d’un comportement erratique, bizarre et souvent violent qui a abouti à la fusillades. Ils ont également essayé de montrer que sa mère adoptive, Lynda Cruz, était bouleversée après la mort de son mari alors que Cruz avait 5 ans.

La défense tente de surmonter le dossier de l’accusation, qui s’est concentré sur le massacre de Cruz alors qu’il traquait une salle de classe de trois étages pendant sept minutes avec un fusil semi-automatique de type AR-15. Le procureur principal Mike Satz a diffusé des vidéos de sécurité de la fusillade et a montré le fusil utilisé par Cruz. Des enseignants et des élèves ont témoigné qu’ils regardaient les autres mourir.

Satz a montré des photos d’autopsie graphique et de scènes de crime et a emmené les jurés dans le bâtiment clôturé, qui reste taché de sang et criblé de balles. Les parents et les conjoints ont fait des déclarations en larmes et en colère au sujet de leur perte.

Le procès doit maintenant reprendre le 27 septembre et se terminer la semaine du 10 octobre.

Terry Spencer, l’Associated Press