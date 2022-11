Le juge dans l’affaire de l’attaquant de Pelosi a travaillé avec la fille de l’orateur

SAN FRANCISCO (AP) – Une juge de San Francisco a révélé vendredi qu’elle avait travaillé avec la fille de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi dans les années 1990, donnant aux procureurs et au bureau du défenseur public la possibilité de s’opposer à son rôle dans l’affaire contre un homme accusé de entrer par effraction dans la maison Pelosi, battre son mari et chercher à kidnapper l’orateur.

Paul Pelosi est sorti de l’hôpital jeudi après une opération la semaine dernière pour une fracture du crâne et d’autres blessures. Les procureurs disent qu’il a été assommé lorsqu’il a été frappé avec un marteau et s’est réveillé dans une mare de son propre sang dans la maison familiale de Pacific Heights le 28 octobre.

David DePape est détenu sans caution pour tentative de meurtre, cambriolage et maltraitance des personnes âgées. Le défenseur public de DePape, Adam Lipson, a plaidé non coupable en son nom plus tôt cette semaine et s’est engagé à le défendre vigoureusement.

“Il s’est introduit de force dans la maison de Pelosi dans l’intention de prendre la personne en troisième position à la présidence des États-Unis en otage et de la blesser gravement”, ont allégué les procureurs dans un dossier judiciaire. « Contrecarré par l’absence du président Pelosi, l’accusé a poursuivi sa quête et ne serait pas arrêté, aboutissant à l’attaque presque fatale contre M. Pelosi.

Personne ne s’est opposé lors de l’audience de vendredi aux liens de la juge Loretta “Lori” Giorgi avec la famille Pelosi et le procureur du district de San Francisco, Brooke Jenkins, a déclaré que l’affaire pourrait être entendue par un autre juge malgré tout. Le bureau du défenseur public n’a pas immédiatement fait de commentaire.

Giorgi a déclaré qu’elle et Christine Pelosi avaient travaillé ensemble au bureau du procureur de la ville de San Francisco dans les années 1990, mais n’avaient pas interagi depuis des années. Christine est l’un des cinq enfants adultes de Pelosis et bien qu’elle n’ait jamais occupé de poste électif, elle est considérée comme un successeur potentiel lorsque Pelosi prendra sa retraite.

“Je tiens à divulguer au dossier que la fille de M. Pelosi, Christine Pelosi, et moi étions ensemble au bureau du procureur de la ville dans les années 90”, a déclaré Giorgi au tribunal. “Et j’ai révélé à l’avocat les interactions que j’ai eues quand elle et moi étions ensemble. Je n’ai pas vu, entendu ou parlé à Mme Pelosi après qu’elle ait quitté le bureau. Je la vois ici aujourd’hui.

Christine Pelosi a assisté à l’audience de vendredi mais a semblé partir par une porte dérobée afin d’éviter que les médias n’attendent dans le couloir. Elle est entrée dans la salle d’audience juste avant le début de la procédure et s’est assise au premier rang, loin des journalistes.

Christine Pelosi est active en Californie et dans la politique démocrate nationale. En 2019, elle a publié un livre sur sa mère intitulé “The Nancy Pelosi Way”. En 2017, en tant que présidente du caucus des femmes du Parti démocrate de Californie, elle s’est activement impliquée dans le mouvement #MeToo qui prenait forme dans la capitale de l’État.

Le bureau du procureur de la ville n’a pas immédiatement répondu à une demande de détails sur l’emploi de Giorgi et Christine Pelosi.

Dans une plainte fédérale publiée plus tôt cette semaine, des responsables ont déclaré que DePape, 42 ans, était entré par effraction dans la maison de Pacific Heights de Pelosis, portant des attaches zippées, du ruban adhésif et une corde dans un sac à dos. Il est monté à l’étage où dormait Paul Pelosi, 82 ans, et a demandé à parler à “Nancy”.

Deux officiers qui se sont précipités vers la maison après l’appel au 911 de Paul Pelosi ont vu DePape le frapper avec le marteau au moins une fois, le frappant à la tête, ont déclaré des responsables.

Un responsable fédéral a déclaré que l’homme canadien accusé d’avoir pénétré par effraction dans leur domicile et de l’avoir attaqué aurait dû être signalé par des agents de l’immigration et empêché de retourner aux États-Unis après avoir dépassé son autorisation d’entrée il y a plus de deux décennies.

DePape est entré légalement aux États-Unis en 2000, puis a quitté le pays et est revenu plusieurs fois, notamment en entrant en mars 2008 au poste frontière de San Diego à San Ysidro, a déclaré un responsable américain qui a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat parce qu’ils étaient n’est pas autorisé à discuter de la question.

Les écrivains d’Associated Press Stefanie Dazio à Los Angeles et Kathleen Ronayne à Sacramento, en Californie, ont contribué à cette histoire.

Olga R. Rodriguez, Associated Press