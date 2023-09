Le juge dans l’affaire de fraude électorale fédérale de Trump ne se retirera pas

En rejetant la demande de Trump de se retirer, Chutkan a écrit que la défense « hypersensible » de Trump avait exagéré ses déclarations précédentes et avait affirmé à tort qu’elles étaient informées par des reportages ou d’autres sources. Elle a soutenu que ses commentaires répondaient à des arguments juridiques spécifiques de certains accusés qui avaient tenté d’atténuer leur culpabilité en pointant du doigt Trump.

« Une personne raisonnable – consciente de l’obligation légale que le tribunal examine les arguments de l’accusé et expose les motifs de sa condamnation – comprendrait qu’en faisant les déclarations contestées ici, le tribunal ne faisait pas de vagues déclarations sur la culpabilité potentielle de tiers dans un cas futur hypothétique », a écrit Chutkan. «Au lieu de cela, il a rempli son devoir d’évaluer expressément les arguments des accusés selon lesquels leurs peines devraient être réduites parce que d’autres personnes qu’ils croyaient associées aux événements du 6 janvier n’avaient pas été poursuivies.»

La décision de Chutkan élimine, pour l’instant, le problème le plus urgent auquel sont confrontées les poursuites contre Trump, lié à sa tentative de renverser les élections de 2020. Le juge réfléchit également à la demande des procureurs d’imposer un silence pour empêcher Trump d’attaquer les témoins, les procureurs et la juge elle-même. Trump devrait également déposer une série de requêtes pour retarder son procès (qui est actuellement prévu pour mars), pour le transférer dans un autre district et pour que l’affaire soit complètement rejetée en affirmant qu’il est à l’abri de poursuites.

Dans sa décision, Chutkan a également noté que les précédents juridiques découragent généralement les juges de faire des commentaires basés sur des reportages ou sur leur propre enquête personnelle, mais que les remarques devant le tribunal basées sur des preuves présentées au tribunal sont généralement un jeu équitable, même si les preuves proviennent d’un précédent. , affaire connexe.

Les avocats de Trump ont cherché à surmonter cet obstacle en arguant que Chutkan devait avoir pris en compte les informations qu’elle avait obtenues en dehors du tribunal, mais elle a insisté sur le fait que ce n’était pas le cas.

« Les déclarations en cause ici étaient basées sur des sources intrajudiciaires », a écrit Chukan. « Ils ne sont pas nés, comme le suppose la défense, du fait de regarder les informations, mais de la procédure de détermination de la peine…. Les déclarations reflétaient directement les faits présentés et les arguments avancés par ces accusés.

Chutkan, une personne nommée par le président Barack Obama à Washington, a également noté que les avocats de Trump cherchaient parfois à qualifier ses commentaires sur les instigateurs anonymes de l’attaque du 6 janvier de spécifiquement contre Trump.

« Le tribunal a expressément refusé de préciser qui, selon lui, devrait encore faire face à des accusations », a-t-elle écrit. « C’est la défense, et non le tribunal, qui a supposé que l’accusé appartenait à ce groupe indéfini. »

La juge a également noté qu’elle était, à son avis, légalement tenue de confronter les arguments avancés par les accusés du 6 janvier à propos de Trump. En examinant les peines des deux accusés précédents cités par les avocats de Trump – Robert Palmer et Christine Priola – Chutkan a souligné qu’ils cherchaient à réduire leurs peines en arguant qu’ils étaient moins coupables que Trump et ses complices.

Lors de la condamnation de Palmer en décembre 2021, Chutkan a déclaré : « M. Palmer — vous avez fait valoir un très bon point, qui a déjà été fait —, à savoir que les personnes qui vous ont exhorté, encouragé et rallié à aller agir et à combattre n’ont pas été inculpées. … La question de savoir qui a ou n’a pas été inculpé ne m’est pas soumise. Je n’ai aucune influence là-dessus. J’ai mes opinions, mais elles ne sont pas pertinentes.

Et lors de la condamnation de Priola en octobre dernier, Chutkan semblait faire référence sans ambiguïté à Trump.

« Les gens qui ont envahi le Capitole étaient là par fidélité, par loyauté, envers un seul homme – et non envers la Constitution, dont la plupart des gens qui me précèdent semblent terriblement ignorer ; pas aux idéaux de ce pays ; et non aux principes de la démocratie », déclarait alors Chutkan. « Il s’agit d’une loyauté aveugle envers une personne qui, d’ailleurs, reste libre jusqu’à aujourd’hui. »

Chutkan a reconnu l’exactitude de ces remarques, mais a déclaré qu’elles étaient appropriées et nécessaires compte tenu des arguments avancés par les accusés.

« Le tribunal a déclaré que l’ancien président était libre au moment de la condamnation de Priola – un fait incontesté sur lequel Priola s’était appuyée pour son argument atténuant – mais il n’est pas allé plus loin », a-t-elle écrit dans sa décision de mercredi. « Extrapoler une déclaration de culpabilité de l’accusé à partir du silence du tribunal, c’est adopter une perspective ‘hypersensible, cynique et méfiante’ plutôt qu’une perspective raisonnable. »

L’avocat de Trump, Todd Blanche, a refusé de dire mercredi si l’ancien président envisageait de demander à la Cour d’appel du circuit de Washington d’intervenir et d’arracher l’affaire à Chutkan. Cette affaire est l’une des deux poursuites pénales engagées contre Trump par le procureur spécial Jack Smith.

Mais Chutkan a noté que la cour d’appel a refusé d’ordonner la récusation d’un juge dans des circonstances bien plus précises que celles alléguées par Trump et ses avocats.