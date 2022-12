Le juge confirme l’ordonnance interdisant au naturopathe de la Colombie-Britannique de faire des greffes fécales pour les enfants autistes

Un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a confirmé une interdiction visant à empêcher un naturopathe de la vallée du Fraser de fabriquer, d’annoncer et de vendre des pilules et des lavements à base d’excréments humains destinés aux enfants autistes.

Jason Klop est le sujet de une “action extraordinaire” en août 2021 du College of Naturopathic Physicians of BC qui lui interdit de produire et de commercialiser des greffes de microbiote fécal (FMT) pendant qu’il fait l’objet d’une enquête en raison d’un certain nombre de plaintes concernant son entreprise.

Il s’est tourné vers les tribunaux pour tenter d’annuler les enquêtes et de lever l’interdiction, mais la semaine dernière La juge Jacqueline Hughes a rejeté les deux requêtes . Elle a déclaré que le collège n’avait pas commis d’erreur en prenant des mesures provisoires contre Klop et qu’il serait prématuré d’interférer avec ses enquêtes en cours.

Hughes a déclaré que les preuves devant le collège étaient suffisantes pour suggérer que l’entreprise de Klop pouvait présenter “un risque réel de préjudice pour le public” et qu’il avait peut-être commis une faute professionnelle et une conduite non professionnelle.

En tant que CBC signalé pour la première fois en janvier 2020 , Klop a demandé aux parents environ 15 000 $ US pour que les enfants autistes aussi jeunes que deux ans reçoivent la FMT, principalement dans une clinique de la ville mexicaine de Rosarito, au bord de l’océan. Depuis, il s’est étendu pour offrir ses services en Hongrie, en Australie et au Panama.

Les traitements FMT consistent à prélever des bactéries et d’autres microbes dans le caca d’une personne en bonne santé et à les transférer à un patient par voie anale ou orale, dans le but de rétablir un environnement normal à l’intérieur de l’intestin.

Bien qu’elle fasse actuellement l’objet de recherches pour un large éventail d’utilisations potentielles, la FMT n’est approuvée qu’au Canada et aux États-Unis pour le traitement des Infection à C. difficile qui n’a pas répondu aux autres thérapies.

Une illustration montre comment sont produites les greffes de microbiote fécal. (Autorité sanitaire de l’île de Vancouver)

Les médecins et les scientifiques ont averti que toute autre utilisation de cette thérapie émergente est expérimentale et comporte un risque sérieux d’infection, tandis que les personnes autistes ont dénoncé la procédure de Klop comme une traitement non prouvé qui met les enfants vulnérables en danger .

Selon le jugement de Hughes, le collège étudie les affaires de Klop depuis juillet 2019, avec l’aide d’enquêteurs privés de Paladin Risk Solutions.

L’enquête s’est élargie à plusieurs reprises au fil des ans et comprend des allégations selon lesquelles il viole les politiques fédérales, fait de fausses déclarations sur l’efficacité de la FMT, travaille en dehors du champ d’exercice des naturopathes, pratique dans une juridiction où il n’est pas autorisé, se livre à des actes abusifs relations d’affaires, se décrivant comme un « docteur » en matériel de marketing sans préciser qu’il est naturopathe et enfreignant les règles du collège sur la publicité.

Risque “manifeste” de préjudice pour les enfants autistes

L’interdiction de produire et de vendre des produits FMT découle d’une plainte déposée en avril 2021 par un ancien employé de l’entreprise de Klop, qui alléguait qu’il produisait ces pilules et lavements dans un appartement au sous-sol d’Abbotsford en utilisant les excréments de ses neveux sans aucun contrôle de qualité ni dépistage approprié. .

Klop a fait valoir qu’il travaille maintenant dans un laboratoire à Chilliwack où ses normes de fabrication et de contrôle de la qualité répondent à toutes les exigences de Santé Canada.

Mais, a écrit Hughes, “le dossier semble être dépourvu de preuve quant à savoir si les procédures d’exploitation ou le régime de test du requérant sont conformes à Santé Canada ou à toute autre norme reconnue de l’industrie – ou que de telles normes existent même pour les matériaux FMT”.

Certains des autres arguments de Klop ont inclus des allégations selon lesquelles le collège n’a pas le pouvoir d’enquêter sur lui pour des activités en dehors de la Colombie-Britannique ou pour d’éventuelles violations des politiques fédérales sur le FMT et qu’il n’a pas prouvé qu’il existe un risque réel pour le public.

Hughes a rejeté toutes ces affirmations.

En particulier, elle a souligné les directives de Santé Canada sur la FMT et a déclaré que cela montre “le risque potentiel de préjudice découlant de l’utilisation de la FMT pour le traitement des enfants autistes est manifeste”.

Le naturopathe de la Colombie-Britannique, Jason Klop, affirme qu’il peut traiter les troubles du spectre autistique chez les enfants greffés de microbiote fécal. (Nouveau Biome)

Les directives décrivent une longue liste d’infections et de maladies potentielles qu’une personne pourrait contracter à la suite de greffes fécales, a noté le juge.

“Cette liste comprend, à titre d’exemple : le VIH-1/2 ; l’hépatite B et C ; la syphilis ; les espèces de Salmonella ; divers organismes multirésistants, tels que le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline ; la listeria ; le norovirus ; le rotavirus ; l’adénovirus ; les parasites ; le paludisme ; la gonorrhée, la Chlamydia ; et le cancer », a écrit Hughes.

Le jugement indique que le collège a proposé à Klop un accord en juillet 2020 dans lequel il pourrait volontairement renoncer à sa licence pendant au moins trois ans s’il voulait mettre fin aux procédures disciplinaires à son encontre.

Klop a refusé.

Santé Canada a également enquêté sur les affaires de Klop et, par conséquent, il a accepté de ne pas faire la publicité de ses produits auprès des familles canadiennes. Klop a affirmé devant le tribunal que le régulateur fédéral avait mis fin à toutes ses enquêtes sur son travail, mais Hughes a déclaré qu’elle n’avait vu aucune preuve au dossier à l’appui de cette affirmation.