Le juge confirme l’éligibilité de la représentante Marjorie Taylor Green

ATLANTA (AP) – Un juge d’Atlanta a rejeté l’appel d’un groupe d’électeurs et confirmé la décision du secrétaire d’État de Géorgie selon laquelle la représentante américaine Marjorie Taylor Greene est éligible pour se présenter à la réélection.

Les cinq électeurs du district de Greene ont cherché à la faire retirer du scrutin, affirmant qu’elle avait joué un rôle important dans l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain qui a perturbé la certification par le Congrès de la victoire présidentielle de Biden. C’était une violation d’une disposition rarement invoquée du 14e amendement contre l’insurrection ou la rébellion, ont-ils soutenu.

Représentés par Free Speech for People, un groupe national de réforme du financement des élections et des campagnes, les électeurs ont déposé une plainte auprès du secrétaire d’État Brad Raffensperger en mars.

Greene a été longuement interrogé lors d’une audience d’une journée en avril devant le juge administratif géorgien Charles Beaudrot, qui a statué le 6 mai que Greene ne devait pas être disqualifié. Raffensperger a immédiatement confirmé la décision.

Les électeurs ont fait appel devant la Cour supérieure du comté de Fulton, où le juge en chef Christopher Brasher a confirmé lundi l’adoption de Raffensperger.

Les électeurs ont déclaré que Beaudrot avait commis quatre erreurs juridiques, mais Brasher a conclu que Beaudrot avait agi correctement.

Free Speech for People a déclaré dans un communiqué que Brasher avait statué “avec un minimum d’analyse juridique” et qu’il n’avait pas décidé s’il devait faire appel devant la Cour suprême de Géorgie.

La contestation de l’éligibilité de Greene était basée sur une section du 14e amendement qui stipule que personne ne peut siéger au Congrès «qui, ayant prêté serment auparavant, en tant que membre du Congrès… pour soutenir la Constitution des États-Unis, se sera engagé dans insurrection ou rébellion contre le même.

Ratifié peu de temps après la guerre civile, il visait en partie à empêcher les représentants qui s’étaient battus pour la Confédération de retourner au Congrès.

Beaudrot a constaté que les électeurs n’avaient pas produit suffisamment de preuves que les actions de Greene avant, pendant et après le siège du Capitole avaient encouragé et aidé à faciliter une attaque violente contre le gouvernement américain et la démocratie en violation de la Constitution américaine.

Greene a remporté environ 70% des voix lors de la primaire républicaine de mai, battant facilement cinq challengers qui ont tenté de la renverser. Elle affrontera le démocrate Marcus Flowers lors des élections générales de novembre.

Kate Brumback, L’Associated Press