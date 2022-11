Le juge confirme le verdict de 49 millions de dollars contre Alex Jones, malgré le plafond

Un juge du Texas a déclaré mardi qu’elle ordonnerait au fabuliste d’Infowars Alex Jones de payer la totalité du verdict de 49 millions de dollars qu’un jury avait accordé aux parents d’une victime de la fusillade à l’école de Sandy Hook, malgré une loi du Texas plafonnant les dommages-intérêts punitifs à bien moins que le montant les jurés avaient alloué.

En août, un jury à Austin, Texas, a ordonné à M. Jones de payer Scarlett Lewis et Neil Heslin, dont le fils Jesse Lewis est mort dans le massacre de Newtown, Connecticut, 4 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires et 45 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs après que M. Jones a répandu des mensonges selon lesquels le tournage avait été mis en scène et que les parents étaient des acteurs. La loi du Texas plafonne les dommages-intérêts punitifs à deux fois les dommages-intérêts économiques plus 750 000 $ par plaignant, ce qui, selon un avocat de M. Jones, limiterait l’attribution à bien moins que le verdict du jury.

Mais lors d’une audience mardi, la juge Maya Guerra Gamble du tribunal de district du comté de Travis, où est basé Infowars, a remis en question la constitutionnalité du plafond du Texas et a qualifié le verdict de “cas rare” dans lequel les dommages émotionnels infligés à Mme. Lewis et M. Heslin étaient si sévères que “je crois qu’ils n’ont aucun recours”.

M. Jones est susceptible de faire appel, mais le prix n’est qu’une petite partie d’un déluge de dommages auxquels il est confronté pour les théories du complot qu’il a propagées à travers son empire médiatique Infowars à propos de la fusillade de 2012 à l’école élémentaire Sandy Hook. Avec un tribunal du Connecticut accordant plus de 1,4 milliard de dollars aux familles des huit victimes de Sandy Hook cet automne, M. Jones fait déjà face à la ruine financière, et on ne sait toujours pas combien d’argent les familles finiront par percevoir.