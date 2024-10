Le juge confirme le rejet de l’accusation d’homicide involontaire d’Alec Baldwin

Un juge du Nouveau-Mexique a confirmé sa décision de rejeter l’accusation d’homicide involontaire contre Alec Baldwin dans la fusillade mortelle d’un directeur de la photographie sur le tournage d’un western.

Dans une décision rendue jeudi, la juge du tribunal de district Mary Marlowe Sommer a maintenu sa décision de juillet de rejeter l’accusation d’homicide involontaire contre Baldwin. Elle a déclaré que les procureurs n’avaient soulevé aucun argument factuel ou juridique qui justifierait de revenir sur sa décision.

« Parce que la requête modifiée de l’État soulève des arguments avancés précédemment et des arguments que l’État a choisi de ne pas soulever plus tôt, le tribunal ne considère pas la requête amendée comme bien acceptée », a écrit le juge, ajoutant que la demande était également inopportune.

Un porte-parole des avocats de Baldwin a déclaré vendredi qu’ils n’avaient aucune réaction immédiate à la décision.

La procureure spéciale Kari Morrissey a déclaré à l’Associated Press qu’elle n’était pas d’accord avec l’analyse du tribunal et qu’elle ferait appel de la décision. Morrissey a été nommé par le procureur du district de Santa Fe pour reprendre l’affaire en mars 2023 après la démission d’un précédent procureur spécial suite à des faux pas dans le dépôt des accusations initiales.

Allégations de preuves cachées

L’affaire a été rejetée à mi-chemin du procès en raison d’allégations selon lesquelles la police et les procureurs auraient caché des preuves à la défense lors de la mort en 2021 de la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage du film. Rouiller.

Le procès de Baldwin a été bouleversé par des révélations selon lesquelles des munitions avaient été apportées au bureau du shérif du comté de Santa Fe en mars par un homme qui a déclaré que cela pourrait être lié au meurtre de Hutchins. Les procureurs ont déclaré qu’ils considéraient les munitions sans rapport et sans importance, tandis que les avocats de Baldwin affirment que les enquêteurs ont « enfoui » les preuves dans un dossier séparé et ont déposé avec succès une requête en rejet.

REGARDER | Le juge rejette les accusations portées contre Alec Baldwin : Le juge rejette les accusations portées contre Alec Baldwin Un juge du Nouveau-Mexique a rejeté vendredi les accusations d’homicide involontaire contre l’acteur Alec Baldwin après que ses avocats ont allégué que la police avait caché des preuves de la source de la balle réelle qui a tué la directrice de la photographie de Rust Halyna Hutchins en 2021.

Baldwin, l’acteur principal et coproducteur de Rouillerpointait une arme sur Hutchins lors d’une répétition sur un plateau de tournage à l’extérieur de Santa Fe en octobre 2021 lorsque le revolver a explosé, la tuant et blessant le réalisateur Joel Souza. Baldwin a déclaré qu’il avait retiré le marteau – mais pas la gâchette – et que le revolver avait tiré.

En avril, un juge a condamné Hannah Gutierrez-Reed, superviseure des armes de cinéma, à une peine maximale d’un an et demi dans un pénitencier d’État pour homicide involontaire dans la mort de Hutchins.

Marlowe Sommer a rejeté le mois dernier la demande de Gutierrez-Reed d’annuler sa condamnation ou de convoquer un nouveau procès sur des allégations selon lesquelles les procureurs n’avaient pas partagé des preuves qui auraient pu être disculpatoires. Elle a estimé que les avocats de l’armurier n’avaient pas établi qu’il existait une possibilité raisonnable que l’issue du procès aurait été différente si les preuves avaient été disponibles pour Gutierrez-Reed, qui a toujours un appel en instance devant une juridiction supérieure.