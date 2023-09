Le juge Clarence Thomas rapporte qu’il a effectué 3 voyages à bord de l’avion d’un donateur républicain l’année dernière.

WASHINGTON — Le juge de la Cour suprême Clarence Thomas a reconnu jeudi avoir effectué trois voyages l’année dernière à bord d’un avion privé appartenant au mégadonateur républicain Harlan Crow, même s’il a rejeté les critiques concernant son incapacité à signaler ses voyages au cours des années précédentes.

C’est la première fois depuis des années que Thomas déclare recevoir l’hospitalité de Crow. Dans un dossier publié sur le site Web de la justice fédérale, le juge de 75 ans a déclaré qu’il se conformait aux nouvelles directives de la justice fédérale en matière de déclaration des voyages, mais n’incluait aucun voyage antérieur aux frais de Crow, y compris un voyage en Indonésie en 2019 à bord. le yacht appartenant au riche homme d’affaires et bienfaiteur des causes conservatrices.

Le rapport intervient au milieu d’une attention accrue portée à l’éthique à la Haute Cour, qui découle d’une série de rapports révélant que Thomas a reçu pendant des années des cadeaux coûteux non divulgués, notamment des voyages internationaux, de la part de Crow.

Crow a également acheté la maison en Géorgie où la mère de Thomas continue de vivre et a payé deux ans de scolarité dans une école privée pour un enfant élevé par Thomas et sa femme, Ginni.

Le reportage du site d’information d’investigation ProPublica a également révélé que le juge Samuel Alito avait omis de divulguer un voyage privé en Alaska qu’il avait effectué en 2008 et qui avait été financé par deux riches donateurs républicains, dont l’un avait à plusieurs reprises des intérêts devant le tribunal.

L’Associated Press a également rapporté en juillet que la juge Sonia Sotomayor, aidée par son équipe, avait fait progresser les ventes de ses livres grâce à des visites universitaires au cours de la dernière décennie.

Les juges de la Cour suprême n’ont pas de code d’éthique contraignant et ont résisté à l’idée d’en adopter un ou de se le faire imposer par le Congrès. Au printemps, les neuf juges ont signé une déclaration d’éthique que le juge en chef John Roberts a remise au Comité judiciaire du Sénat. Roberts a reconnu que les juges peuvent faire davantage pour répondre aux préoccupations éthiques.

Mais ni la déclaration ni les commentaires de Roberts n’ont apaisé les démocrates du Sénat. Le comité contrôlé par les démocrates a approuvé un code d’éthique pour le tribunal en juillet à la suite d’un vote de parti. La législation a peu de chances d’être adoptée par le Sénat – elle nécessiterait au moins neuf voix du Parti républicain, et les Républicains s’y sont fermement opposés – ou par la Chambre des Représentants, contrôlée par les Républicains.

Elliot Berke, un avocat représentant Thomas, a publié une déclaration cinglante défendant la conduite du juge et visant ses détracteurs.

« Les attaques contre le juge Thomas sont tout simplement ridicules et dangereuses, et elles créent un terrible précédent en matière de sport politique sanglant à travers les dossiers d’éthique fédéraux », a déclaré Berke. « Le rapport modifié du juge Thomas répond – et réfute totalement – ​​aux accusations fabriquées de toutes pièces dans cette frénésie partisane. »

Mais deux experts en éthique qui ont conseillé des juges ou des candidats à la Haute Cour ont déclaré qu’il était clair pour eux depuis des années que les voyages à bord d’avions privés devaient être signalés.

« Vous déclarez les voyages gratuits en jets, en jets privés, si vous les prenez. Je ne comprends pas cette idée selon laquelle « Eh bien, les règles ont changé pour nous ». Ce n’est que de la foutaise », a déclaré Richard Painter, qui était l’avocat en chef en matière d’éthique à la Maison Blanche lorsqu’Alito et le juge en chef John Roberts ont été nommés à la Cour suprême. Painter estime désormais que le tribunal a besoin de son propre avocat en éthique ainsi que d’un inspecteur général pour enquêter sur d’éventuelles fautes judiciaires.

Stephen Gillers, dont l’avis a été demandé par le juge Stephen Breyer, aujourd’hui à la retraite, a déclaré dans un courrier électronique : « L’omission de déclarer les voyages en avion privé payés par une entreprise donatrice a toujours été une omission flagrante dans les documents déposés par Thomas. »

Un voyage que Thomas a rapporté était au Crow’s Lodge dans les montagnes Adirondack, dans le nord de l’État de New York. ProPublica a rapporté que Thomas s’y rend chaque année.

Les deux autres voyages ont eu lieu à Dallas, où il a pris la parole lors de conférences parrainées par l’American Enterprise Institute, un groupe de réflexion conservateur.

Thomas a noté que les responsables du tribunal lui avaient recommandé d’éviter les voyages commerciaux pour l’un des voyages, à la mi-mai, en raison de préoccupations concernant la sécurité des juges suite à la fuite du projet d’avis du tribunal sur l’avortement qui a annulé Roe v. Wade.

Le juge a également reconnu tardivement que Crow avait acheté la maison à Savannah, en Géorgie. Thomas et d’autres membres de la famille étaient propriétaires de la maison, ainsi que de deux propriétés voisines. La vente a été finalisée en 2014, mais Thomas a déclaré qu’il pensait à tort qu’il n’était pas obligé de le déclarer car « cette vente a entraîné une perte en capital ».

En signalant que lui et sa femme disposent d’actifs d’une valeur comprise entre 1,2 et 2,7 millions de dollars, Thomas a également corrigé plusieurs autres erreurs contenues dans des rapports antérieurs. Il s’agit notamment de l’omission de comptes dans une coopérative de crédit qui valaient entre 100 000 et 250 000 dollars l’année dernière et d’une police d’assurance-vie au nom de sa femme d’une valeur inférieure à 100 000 dollars.

Thomas envisage de modifier les rapports antérieurs, a-t-il noté.

Les rapports financiers annuels de Thomas et Alito ont été publiés jeudi, près de trois mois après ceux des sept autres juges. Thomas et Alito ont obtenu une prolongation de 90 jours.

Alito a déclaré des actifs d’une valeur de 2,8 à 7,4 millions de dollars. Bien que la plupart de ses avoirs soient dans des fonds communs de placement, Alito conserve des actions dans des sociétés du secteur de l’énergie et d’autres sociétés, ce qui l’oblige parfois à se retirer des affaires portées devant la Cour suprême.

Alito, dans une chronique inhabituelle du Wall Street Journal, a déclaré qu’il n’était pas obligé de signaler le voyage en Alaska ni de se retirer de toute affaire impliquant le bienfaiteur.

Mark Sherman, Associated Press