« Dans quel type de cas pensez-vous qu’il serait approprié qu’un accusé traite le procureur de voyou et reste dans la rue ? La juge de district américaine Tanya Chutkan a demandé L’avocat de Donald Trump Jean Lauro lundi lors d’une audience sur si le discours de l’ancien président doit être restreint.

Lauro n’a pas fourni la bonne réponse, qui est la suivante : tous.

Bien que cela ne semble pas être un phénomène courant – il n’y a que un cas publié dans lequel un accusé aurait admis à appeler l’avocat américain affecté à son dossier – cela arrive assez souvent. Les accusés ont autant de mépris pour les procureurs que les procureurs en ont pour eux. Leur mécontentement s’exprime hors du tribunal. La seule différence avec celui de Trump traitant le conseiller spécial Jack Smith de voyou c’est que personne n’écoutait lorsque ces autres accusés insultaient leurs procureurs.

Parler des claquements fait partie du jeu. Suggérer que cela n’arrive pas n’est pas seulement fallacieux de la part du juge Chutkan, c’est aussi une mauvaise compréhension de l’importance de la voix de l’accusé dans les affaires pénales – une incompréhension qui pourrait s’avérer inconstitutionnelle. C’est presque comme l’ancien défenseur public ne comprend pas la défense.

Le silence partiel viole-t-il les droits de Trump ?

Les droits d’un accusé peuvent être en contradiction avec les droits des médias d’information garantis par le premier amendement, mais ce n’est pas ce qui se passe avec l’ancien président. Il ne s’agit même pas d’une situation dans laquelle le discours d’un avocat est restreint. Cela s’est produit à l’occasion dans le passé, comme par exemple bâillon dans le procès des policiers de Los Angeles accusé d’avoir battu Rodney King. Ce sont les deux situations que les tribunaux ont examinées dans le passé, mais dire à un accusé qu’il ne peut pas parler est sans précédent.

Dans l’affaire de complot électoral fédéral contre Trump – il pourrait être confronté 55 ans de prison s’il est reconnu coupable et condamné au maximum pour chacune des quatre accusations de complot et d’entrave – ce que Chutkan a fait était l’inverse d’un Cinquième amendement violation.

Si le juge avait forcé Trump à parler d’une manière ou d’une autre, cela constituerait une violation flagrante de son droit de ne pas s’incriminer – à savoir de rester libre et non reconnu coupable. Pourtant, quand il veut dire quelque chose qui, selon lui, lui permettrait de rester libre et non reconnu coupable, elle marche sur ce droit.

Le juge émet une ordonnance de silence partiel : Trump, qui ne se tait jamais, a désormais un bâillon pour se plaindre. Et vous savez qu’il le fera.

Même si pour certains il serait sage de ne pas témoigner pour sa propre défense, certaines études suggèrent une l’acquittement est plus probable lorsqu’un accusé raconte son histoire.

Même si comparaître à la barre des témoins dans sa propre affaire pénale n’est pas judicieux, les accusés ne peuvent légalement être empêchés de parler pour se protéger. La Cour suprême a statué que empêcher quelqu’un de témoigner au tribunal dans une affaire contre eux-mêmes viole la clause de procédure régulière du 14e amendement et la clause de procédure obligatoire du sixième amendement.

L’ordre de bâillon a joué un rôle dans les procès d’OJ Simpson

Il y a eu très peu d’études sur le rôle du premier amendement dans les tribunaux pénaux. L’un d’eux, rédigé par Daniel Solove, professeur à la faculté de droit de l’Université George Washington, examine les façons dont le Le premier amendement fonctionne avec les quatrième et cinquième amendements et comment les recherches gouvernementales sur la propriété intellectuelle des suspects méritent plus d’attention.

Dans l’article, Solove fait valoir que le premier amendement n’est pas suffisamment pris en compte dans les tribunaux pénaux et, notamment, ne mentionne même pas le cas où un tribunal aurait dit à un accusé de ne pas parler. C’est pratiquement impensable.

Étant donné que les affaires pénales menacent la liberté et éventuellement la vie d’un individu, les tribunaux doivent accorder à l’accusé plus de liberté d’expression. C’est pourquoi dans People c. OJ Simpsonil n’y a eu aucune ordonnance de silence dans l’affaire pénale dirigée par l’ancien juge de la Cour supérieure Lance Ito – Ito a lancé l’idée mais n’y a jamais donné suite.

Cependant, le juge affecté à l’affaire civile ultérieure déposé par la famille de Ron Goldman a restreint la parole des parties dans ce qui a été appelé une ordonnance « radicale ». Tout ce qui était en jeu dans ces procédures civiles était la responsabilité civile, c’est-à-dire l’argent.

L’incapacité de Chutkan – et du public – à égaliser les premier et cinquième amendements en ce qui concerne les accusés criminels montre à quel point il est difficile de convaincre les gens que chaque accusé est innocent – ​​jusqu’à ce qu’il soit reconnu coupable et qu’il puisse être réellement innocent après cela. aussi. S’il y a une défense à présenter, il n’y a aucune raison pour que l’accusé ne puisse pas la présenter. En fait, pour les personnes dont la liberté est menacée, le droit de parole devient encore plus important.

Ne faites pas obstacle à la réforme de la détermination des peines : La loi First Step a fait avancer la réforme des prisons, mais des centaines de personnes purgent toujours des peines injustes

La juge avait raison lorsqu’elle disait que l’ancien président «n’a pas le droit de dire et de faire exactement ce qu’il veut.» Il ne le fait pas. Il ne peut pas menacer les gens.

Et des lois existent pour couvrir cela. Ils figurent dans le code pénal de chaque État et du gouvernement fédéral, et si les forces de l’ordre pensent que Trump a violé ces lois, il devrait alors être inculpé comme n’importe qui d’autre.

Les conséquences constitutionnelles de Le bâillon partiel de Chutkan reste à voir ; Trump a déclaré qu’il ferait appel avant la fin de l’affaire.

L’empêcher de parler, c’est l’empêcher de se défendre, et c’est quelque chose qu’aucun juge présidant une affaire pénale ne devrait jamais être autorisé à faire.

Chandra Bozelko est boursière Harry Frank Guggenheim Criminal Justice Reporting Fellow 2023 au John Jay College of Criminal Justice.

