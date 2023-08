Le juge Chutkan entendra les arguments dans le cadre d’une ordonnance de protection dans l’affaire de complot électoral de Trump en 2020

WASHINGTON (AP) – Le juge fédéral chargé de l’affaire de complot électoral de 2020 contre Donald Trump entendra vendredi les arguments concernant une demande des procureurs d’une ordonnance de protection visant à interdire à l’ancien président de divulguer publiquement des preuves partagées par le gouvernement.

L’ordonnance de protection demandée par l’équipe de l’avocat spécial Jack Smith est devenue un premier point d’éclair dans l’affaire accusant le républicain d’avoir comploté illégalement pour renverser la volonté des électeurs et s’accrocher au pouvoir après avoir perdu contre le démocrate Joe Biden.

Les ordonnances de protection ne sont pas inhabituelles dans les affaires pénales, et elles sont différentes des «ordonnances de bâillonnement» qui empêchent les parties de parler publiquement d’une affaire en cours en dehors de la salle d’audience. Mais les avocats de Trump – qui s’est insurgé contre les procureurs et la juge de district américaine Tanya Chutkan sur les réseaux sociaux et lors d’événements de campagne – affirment que l’ordonnance de protection proposée va trop loin et restreindrait les droits de liberté d’expression de Trump.

En demandant l’ordonnance de protection, les procureurs ont pointé un message sur la plate-forme de médias sociaux Truth Social de Trump dans lequel l’ancien président a promis qu’il « viendrait après » ceux qui « poursuivraient » lui. Les procureurs ont exprimé leur inquiétude quant au fait que Trump pourrait partager des informations secrètes du grand jury qui pourraient avoir un « effet dissuasif néfaste sur les témoins ».

L’audience devant le tribunal fédéral de Washington sera la première fois que les avocats comparaîtront devant Chutkan, une personne nommée par le président Barack Obama qui a la réputation d’être l’un des punisseurs les plus durs des accusés accusés lors de l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain. . Trump ne devrait pas assister à l’audience.

Il a plaidé non coupable la semaine dernière devant un juge d’instance pour des accusations de complot en vue de frauder les États-Unis et d’entrave à la certification par le Congrès de la victoire électorale de Biden.

L’ordonnance de protection établirait des règles sur ce que Trump et son équipe de défense peuvent faire avec les preuves remises par les procureurs. La proposition des procureurs vise à empêcher Trump et ses avocats de divulguer ces documents à quiconque autre que les membres de son équipe juridique, les témoins éventuels, les avocats des témoins ou d’autres personnes approuvées par le tribunal.

L’équipe de Trump souhaite que le juge impose une ordonnance plus limitée qui n’interdirait la diffusion publique que des documents jugés «sensibles» – tels que les documents du grand jury. Ils ont écrit dans des documents judiciaires que la nécessité de protéger les informations sensibles « ne nécessite pas de bâillon général sur tous les documents produits par le gouvernement ».

Les procureurs ont accusé Trump de s’être opposé à leur proposition parce qu’il veut pouvoir utiliser les preuves du gouvernement pour « juger l’affaire dans les médias plutôt que dans la salle d’audience ».

Trump a qualifié l’affaire et deux autres auxquelles il est confronté d’efforts pour nuire à sa campagne pour récupérer la Maison Blanche en 2024. Son équipe juridique a indiqué qu’elle soutiendrait qu’il s’était fié aux conseils d’avocats autour de lui en 2020 et que Trump avait un droit de contester une élection qu’il croyait avoir été volée.

Trump a déjà déclaré qu’il ferait pression pour que l’affaire soit transférée hors de Washington, affirmant qu’il ne pouvait pas obtenir un procès équitable dans la ville fortement démocrate qui a voté à une écrasante majorité pour Biden. Mais il est extrêmement difficile de faire avancer une affaire, et les juges de Washington – y compris celui qui supervise son affaire – ont rejeté à plusieurs reprises des efforts similaires des partisans de Trump accusés lors de l’attaque du Capitole du 6 janvier.

Les procureurs ont déclaré jeudi au juge qu’ils recherchaient une date de procès le 2 janvier dans cette affaire. Les avocats de Trump n’ont pas encore suggéré de date de procès, mais ont indiqué qu’ils chercheraient à ralentir l’affaire. Le juge devrait choisir une date lors de la prochaine audience prévue le 28 août.

Trump doit déjà être jugé en mars dans une affaire à New York résultant de paiements silencieux effectués pendant la campagne de 2016. L’ancien président doit également être jugé en mai dans une autre affaire intentée par Smith pour avoir manipulé des documents classifiés trouvés dans son domaine de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride.

Lindsay Whitehurst, Michael Kunzelman et Alanna Durkin Richer, Associated Press