Le juge chargé de l’élection de Trump ordonne aux procureurs de fournir des informations relatives à l’enquête sur les documents de Pence

WASHINGTON– Le juge fédéral chargé de superviser affaire d’ingérence électorale contre Donald Trump a ordonné mercredi aux procureurs de rechercher et de fournir aux avocats de l’ancien président toute information du ministère de la Justice liée à une enquête distincte sur La gestion par Mike Pence des documents classifiés.

Les avocats de Trump avaient fait valoir que ces informations pourraient être pertinentes pour leur défense dans la mesure où elles montrent que Pence, le vice-président de Trump, était « incité à s’attirer les faveurs des autorités » et à impliquer Trump alors qu’il faisait face à sa propre enquête sur la conservation de documents classifiés dans le pays. sa maison dans l’Indiana.

L’équipe du procureur spécial Jack Smith a déclaré qu’elle n’était pas impliquée dans l’enquête sur Pence et qu’elle ne disposait « d’aucune information susceptible d’être découverte » sur l’affaire « au-delà de ce qui a été rapporté publiquement ». Mais la juge de district américaine Tanya Chutkan a ordonné à l’équipe de Smith de rechercher et de produire tout dossier supplémentaire sur l’enquête, notant que les avocats de la défense ont le droit de citer des preuves de la conduite non inculpée d’un témoin afin de saper sa crédibilité.

« L’accusé a raison de dire que les informations suggérant les motivations d’un témoin potentiel pour l’impliquer peuvent être importantes », a écrit Chutkan.

L’ordonnance du juge a toutefois rejeté pour l’essentiel les catégories de preuves que Trump avait demandées aux procureurs, affirmant que ses avocats n’avaient pas réussi à démontrer que les informations étaient pertinentes pour sa défense contre les accusations selon lesquelles il aurait illégalement planifié d’annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020. .

Cela comprend un large éventail de documents liés à cette élection et au 6 janvier 2021, émeute, y compris des informations relatives à la sécurité au Capitole et tous les détails sur les agents infiltrés du gouvernement qui auraient pu s’y trouver.

Trump a également cherché en vain une version complète de l’évaluation de la communauté du renseignement américaine selon laquelle la Russie avait interféré dans l’élection présidentielle de 2016, ainsi que des informations sur les efforts d’acteurs étrangers pour influencer les élections de 2020 pour étayer l’argument de la défense selon lequel « Trump et d’autres ont agi en bonne et due forme ». foi même si certains rapports étaient finalement jugés inexacts.

Mais le juge a déclaré que les détails sur les entités étrangères travaillant pour influencer le public américain en 2020 n’avaient aucune incidence sur l’affaire actuelle.

« La question de savoir si l’accusé a cherché à saper la confiance du public dans l’élection pour légitimer ou approfondir ses complots criminels ne dépend pas de la question de savoir si d’autres pays ont également tenté d’obtenir des résultats similaires à leurs propres fins », a écrit le juge.

Pence a comparu devant un grand jury enquêtant sur Trump en avril 2023 après qu’une cour d’appel fédérale a rejeté une tentative des avocats de Trump de bloquer son témoignage pour des raisons de privilège exécutif. En juin de la même année, des responsables du ministère de la Justice ont informé ses avocats qu’il ne ferait l’objet d’aucune accusation pénale après la découverte, quelques mois plus tôt, d’une douzaine de documents portant des marques classifiées à son domicile.

Aucune preuve n’a jamais émergé suggérant que Pence avait intentionnellement caché des documents au gouvernement ou même savait qu’ils se trouvaient chez lui, donc on n’a jamais imaginé qu’il ferait face à des accusations.

Les deux autres informations que Chutkan a demandé aux procureurs de produire concernent tous les détails donnés à Pence lors d’une réunion avec des responsables militaires sur les mesures de sécurité qui seraient en place au Capitole américain le 6 janvier 2021, et les informations que le directeur de Trump de les renseignements nationaux ont été examinés avant qu’il ne soit interrogé par les procureurs.

On ne sait pas quand ni même si l’affaire d’ingérence électorale sera jugée à la lumière d’un Avis de la Cour suprême de juillet qui conférait une large immunité aux anciens présidents et réduisait la portée des allégations contre Trump.

Chutkan est désormais chargé de déterminer lesquelles des allégations de l’accusation contre Trump peuvent continuer à faire partie du dossier et lesquelles doivent être rejetées, un processus qui débouchera presque certainement sur d’autres appels.

Si Trump est élu, son nouveau procureur général demandera probablement le classement sans suite de l’affaire.

La journaliste d’Associated Press, Alanna Durkin Richer, a contribué depuis Washington.