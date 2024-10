Le juge chargé de l’accord de plaidoyer de Boeing demande au ministère de la Justice d’expliquer sa politique en matière de diversité

DALLAS– Le juge fédéral considérant L’accord de plaidoyer de Boeing avec les procureurs veut savoir comment les politiques de diversité, d’équité et d’inclusion du ministère de la Justice affecteraient la sélection d’un observateur indépendant pour superviser l’entreprise aérospatiale pendant une période probatoire de trois ans.

Le juge de district américain Reed O’Connor, un conservateur nommé à la magistrature fédérale à Fort Worth, au Texas, par le président George W. Bush en 2007, a ordonné au ministère de la Justice d’expliquer comment il choisirait le moniteur et si Considérations DEI pourrait – ou devrait – influencer le choix.

Le juge a demandé à Boeing s’il suivrait sa propre politique DEI pour bloquer un moniteur proposé.

La nomination d’un observateur indépendant pour s’assurer que Boeing respecte les règles de conformité et de sécurité est un élément clé de l’accord dans lequel Boeing a accepté de plaider coupable à une accusation de crime de complot en vue de frauder le gouvernement américain.

O’Connor est depuis longtemps un favori des avocats conservateurs à la recherche d’un tribunal pour entendre leurs poursuites contre les politiques émises par les présidents démocrates. En 2018, le juge a émis une décision annuler la marque du président Barack Obama Loi sur les soins abordablesbien que la Cour suprême des États-Unis a annulé cette décision. Il a également cherché à rejeter l’élargissement des droits des transgenres personnes.

Les attaques contre la diversité, l’équité et l’inclusion sont devenues un incontournable parmi les politiciens républicains conservateurs. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a construit une campagne pour la nomination du Parti républicain à la présidence contre les politiques libérales « réveillées », bien que sa candidature ait échoué. Une douzaine d’États, dont le Texas, ont de nouvelles lois limitant ou interdisant les politiques DEI à leurs universités publiques.

Les conservateurs soutiennent que le DEI permet aux personnes moins qualifiées d’être admises à l’université ou à la terre emplois importants qui ont une incidence sur la sécurité publique. Certains conservateurs sur les réseaux sociaux ont blâmé la politique DEI de Boeing après qu’un bouchon de porte ait fait exploser l’un de ses avions de ligne pendant un vol d’Alaska Airlines en janvier.

Boeing a frappé un traiter avec le ministère de la Justice en juillet, au cours duquel la société a accepté de plaider coupable de complot en vue de commettre une fraude pour avoir induit en erreur les régulateurs fédéraux qui ont approuvé les exigences de formation des pilotes pour le 737 Max, la dernière version du vénérable avion de ligne 737 de Boeing.

En conséquence, les compagnies aériennes et les pilotes n’étaient pas au courant de l’existence d’un nouveau système de commandes de vol appelé MCAS jusqu’à ce qu’il joue un rôle dans un accident mortel en Indonésie en octobre 2018. Le MCAS a de nouveau été impliqué dans un deuxième accident mortel du Max survenu en mars 2019 en Indonésie. Ethiopie. Au total, 346 personnes sont mortes.

L’accord de plaidoyer obligerait Boeing à payer une amende de 243,6 millions de dollars, à dépenser au moins 455 millions de dollars en programmes de conformité et de sécurité et à accepter la surveillance d’un observateur indépendant.

Boeing et le ministère de la Justice veulent qu’O’Connor approuve l’accord, qui remplacerait essentiellement un règlement de 2021 qui a permis à Boeing d’éviter des poursuites mais n’a pas fait grand-chose pour endiguer les inquiétudes sur l’engagement de l’entreprise en matière de sécurité et de qualité.

La Federal Aviation Administration a renforcé sa surveillance de Boeing après l’incident du bouchon de porte en janvier, et les lanceurs d’alerte ont affirmé que l’entreprise faire des économies en matière de sécurité.

Les proches des passagers décédés dans les accidents souhaitent qu’O’Connor rejeter l’accord de plaidoyerqu’ils appellent une affaire de chérie. Ils veulent que Boeing soit jugé et confronté à des sanctions plus sévères. Ils s’opposent spécifiquement à l’article sur le moniteur parce qu’ils veulent que le juge – et non le gouvernement et Boeing – choisisse le moniteur.

Nadia Milleron, une femme du Massachusetts dont la fille, Samya Stumo, est décédée dans l’accident en Ethiopie, a déclaré mercredi qu’elle ne savait pas quoi penser des questions du juge sur le choix du moniteur.

« Cela ne me semble pas pertinent », a déclaré Milleron. « L’essentiel, c’est la sécurité, et si le juge vise la sécurité, tant mieux. Je ne comprends pas son programme avec DEI.

Les experts en comportement des entreprises affirment que le moniteur pourrait faire plus pour améliorer la sécurité que le règlement de 2021 ne l’a fait, à condition que la personne soit véritablement indépendante et puisse signaler toute préoccupation directement au tribunal sans passer par le ministère de la Justice. Le contrôleur superviserait le respect par Boeing des protocoles de sécurité et ses actions pour prévenir de futurs actes de fraude.

Lors d’une audience la semaine dernière, O’Connor a interrogé les avocats du gouvernement et de Boeing sur le moniteur et sur la manière dont les politiques du DEI pourraient affecter le choix. L’accord de plaidoyer stipule que le ministère de la Justice sélectionnerait la personne avec la « contribution » de Boeing.

Un avocat du ministère de la Justice a déclaré que cette disposition ne signifiait pas qu’une personne moins qualifiée serait choisie, mais seulement que le gouvernement prendrait en considération tous les candidats. Les avocats de Boeing ne se sont pas opposés au processus de sélection des observateurs décrit dans l’accord de plaidoyer.

Dans une ordonnance rendue mardi, le juge a écrit qu’il est important de savoir si les considérations DEI favoriseraient les efforts de Boeing en matière de sécurité et de conformité. Il a demandé au ministère de la Justice et à Boeing de répondre par écrit avant le 25 octobre.

« Le DOJ et Boeing ont publiquement reconnu leur engagement à faire progresser la diversité, l’équité et l’inclusion (« DEI ») », y compris un plan gouvernemental visant à utiliser la diversité et l’équité dans l’embauche de travailleurs fédéraux, a écrit O’Connor.

Le site Internet de Boeing, a-t-il ajouté, « vante son engagement « à créer une culture d’inclusion » et « un ensemble d’aspirations » qu’il s’efforcera de réaliser d’ici 2025 pour faire progresser l’équité et la diversité et construire une culture d’inclusion », y compris des quotas raciaux et un recrutement plus important. Travailleurs noirs.

En envisageant d’accepter ou non l’accord de plaidoyer, O’Connor a écrit : « il est important de savoir : comment la disposition favorise les efforts de sécurité et de conformité » chez Boeing et si l’entreprise grèverait un candidat sur la base de son propre engagement DEI.

Il n’est pas clair si le juge fait une déclaration sur les politiques de la DEI ou s’il saisirait la question pour rejeter l’accord de plaidoyer.

« Je ne vois pas cela comme une décision stratégique, mais comme un détour motivé par le scepticisme du tribunal à l’égard de la DEI », a déclaré John Coffee, professeur de droit à l’Université de Columbia qui étudie la gouvernance d’entreprise et la criminalité en col blanc et a suivi l’affaire Boeing. « C’est un conservateur. Il souhaite peut-être retarder la décision, mais ce n’est qu’une intuition non fondée.»

Le ministère de la Justice et Boeing ont déclaré qu’ils se conformeraient à l’ordonnance du juge et ont refusé de commenter davantage.