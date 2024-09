Le juge Cannon n’a pas divulgué sa présence aux fonctions conservatrices

Les bonnes gens de ProPublica rester sur le Les juges déchaînés battreLeur dernier sujet, à la surprise de personne, est la juge Aileen Cannon, la collaboratrice de l’ancien président. concierge un juge en Floride qui attend actuellement qu’une cour d’appel lui rende son rejet ridicule de l’affaire Pool Shed Papers.

Selon des documents obtenus auprès du Centre de droit et d’économie de l’université George Mason, Cannon s’est rendue à Arlington, en Virginie, pour rendre hommage au juge de la Cour suprême Antonin Scalia. Lors d’une conférence et d’un dîner privé, elle était assise parmi les membres de la famille de Scalia, d’autres membres de la Federalist Society et plus de 30 juges fédéraux conservateurs. facturé l’événement comme « une excellente occasion de nouer des liens avec des collègues du barreau ». Règle de 2006qui vise à mettre en lumière la participation des juges à des séminaires payants susceptibles de donner lieu à des conflits d’intérêts ou d’influencer les décisions, les oblige à remplir des formulaires de divulgation de ces voyages dans un délai de 30 jours et à les rendre publics sur le site Web du tribunal.

Ce n’est pas la première fois qu’elle ne respecte pas pleinement la règle. En 2021 et 2022, Cannon a effectué des voyages d’une semaine au luxueux Sage Lodge à Pray, dans le Montana, pour des colloques juridiques parrainés par George Mason, qui a nommé sa faculté de droit en hommage à Scalia grâce à 30 millions de dollars de dons qui Leonard Leo, faiseur de rois judiciaire conservateur aidé à organiser.

Le Sage Lodge vous coûtera entre 698 et 1 063 dollars la nuit. Être un avocat conservateur est une belle arnaque, du moins pour les avantages. Ce réseau est si fondamentalement corrompu que ses membres ne s’en rendent probablement même plus compte. Il y a si peu de moyens de freiner la corruption qu’elle en est venue à ressembler à un droit de fonction. Fréquenter dans le luxe des oligarques au nom desquels vous pourriez un jour gouverner est désormais la même chose que d’avoir une voiture et un chauffeur. Et vous le faites avec la certitude absolue d’occuper un poste à vie, sans que personne ne vous tienne responsable de quoi que ce soit. C’est du royalisme pur et dur.

Le formulaire de divulgation annuel de Cannon pour 2023, qui devait être remis en mai et qui offre une autre chance de signaler les cadeaux et les remboursements de tiers, n’a pas encore été publié. (Cannon a signalé les deux voyages dans le Montana sur ses formulaires de divulgation annuels, mais les rapports de séminaires privés de 30 jours requis n’ont pas été publiés. En 2021, Cannon a répertorié par erreur l’école comme « George Madison University ».)

Bien sûr qu’elle l’a fait. Elle n’est pas exactement ce que George Madison et les autres fondateurs avaient en tête pour les juges.