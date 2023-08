Le juge californien accusé de meurtre a envoyé un texto au personnel du tribunal disant qu’il avait tiré sur sa femme, selon les procureurs

SANTA ANA, Californie (AP) – Un juge du sud de la Californie accusé d’avoir tué sa femme lors d’une dispute alors qu’il était ivre a ensuite envoyé un texto à son greffier et à son huissier pour dire qu’il lui avait tiré dessus, ont déclaré vendredi les procureurs alors qu’ils l’accusaient de meurtre.

Un dossier déposé par les procureurs indique que le juge de la Cour supérieure du comté d’Orange, Jeffrey Ferguson, a envoyé un texto quelques minutes après le meurtre de la semaine dernière : « Je viens de le perdre. Je viens de tirer sur ma femme. Je ne serai pas là demain. Je serai en garde à vue. Je suis vraiment désolé. »

Ferguson est libre sous caution de 1 million de dollars. Mais les procureurs ont déclaré qu’ils recherchaient de nouvelles conditions de mise en liberté sous caution pour protéger la sécurité publique et s’assurer qu’il ne fuit pas après que les autorités ont trouvé 47 armes, y compris le pistolet utilisé lors de la fusillade, et plus de 26 000 cartouches de munitions à son domicile d’Anaheim. Les armes sont détenues légalement mais un fusil enregistré à son nom est toujours porté disparu, ont-ils déclaré.

La fusillade s’est produite après que Ferguson et sa femme, Sheryl Ferguson, se soient disputés dans un restaurant le 3 août, a indiqué le bureau du procureur du comté d’Orange dans le dossier du tribunal. La dispute s’est poursuivie après le retour du couple dans leur maison dans le quartier chic d’Anaheim Hills. Le document judiciaire indique que la femme a dit quelque chose comme « pourquoi ne pointez-vous pas une vraie arme sur moi? » et il a sorti un pistolet de son étui à la cheville et lui a tiré une balle dans la poitrine.

Leur fils adulte a appelé le 911 et a déclaré que son père avait trop bu et avait tiré sur sa mère, indique le document.

Jeffrey Ferguson a également appelé le 911 pour signaler vaguement la fusillade. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait tiré sur sa femme, il a dit qu’il ne voulait pas en parler à ce moment-là et qu’elle avait besoin d’ambulanciers.

Lorsque les agents sont arrivés, Ferguson a senti l’alcool et leur a dit : « Oh mec, je n’arrive pas à croire que j’ai fait ça », selon le document.

Ferguson, 72 ans, a été arrêté à son domicile. Il a été libéré un jour plus tard et devrait être interpellé le 1er septembre.

Vendredi, les procureurs ont accusé Ferguson de meurtre avec des améliorations liées aux armes. Ils veulent qu’il rende son passeport, porte un moniteur de cheville et ne possède ni alcool ni arme à feu.

Les avocats de Ferguson, Paul Meyer et John Barnett, ont publié une brève déclaration et ont refusé de répondre aux questions. « C’est une tragédie pour toute la famille Ferguson. C’était un accident et rien de plus », ont-ils déclaré.

Ferguson est juge depuis 2015. Il traite des affaires pénales dans la ville de Fullerton, dans le comté d’Orange. Il a commencé sa carrière juridique au bureau du procureur du comté d’Orange en 1983 et a ensuite travaillé sur des affaires de stupéfiants, pour lesquelles il a remporté plusieurs prix. Il a été président de la North Orange County Bar Association de 2012 à 2014.

En 2017, Ferguson a été réprimandé par la Commission on Judicial Performance pour avoir publié une déclaration sur Facebook au sujet d’un candidat à la magistrature « avec un mépris conscient ou téméraire de la véracité de la déclaration » et pour être ami sur Facebook avec des avocats comparaissant devant lui devant le tribunal, selon une copie des conclusions de l’agence.

Ferguson a déclaré sur sa page Facebook qu’il avait grandi dans une famille de militaires et qu’il avait voyagé à travers l’Asie dans son enfance. Il a ensuite fréquenté un collège et une école de droit en Californie. Lui et sa femme se sont mariés en 1996.

L’arrestation a choqué la communauté juridique du sud de la Californie et les responsables se sont demandé comment l’affaire devait être traitée. Le bureau du procureur du comté d’Orange a demandé aux responsables de l’État de déterminer s’il y avait un conflit d’intérêts avant de porter plainte. Un juge du comté voisin de Los Angeles entendra l’affaire, ont indiqué des responsables.

Le département du shérif du comté d’Orange, qui gère la prison du comté, a déclaré que Ferguson avait été libéré la semaine dernière conformément aux règles préétablies en matière de caution et à la loi. Aucune condition supplémentaire n’a été demandée pour sa libération par l’agence de police d’Anaheim, qui l’a arrêté, a déclaré Jeff Puckett, shérif adjoint du comté d’Orange pour les opérations de garde.

« Nous sommes simplement les personnes qui l’ont hébergé dans le cadre de notre mandat de comté pour héberger les personnes arrêtées », a-t-il déclaré. « Le département du shérif ne peut pas imposer de conditions. »

Au moment de l’arrestation de Ferguson, les faits et les circonstances ne justifiaient pas une amélioration de la caution, a déclaré le sergent de police d’Anaheim. Jon McClintock. Il a déclaré que le juge « avait le même droit constitutionnel de déposer une caution que n’importe qui d’autre » et a refusé de commenter le dossier déposé par le bureau du procureur de district.

Le comté d’Orange est composé d’un groupe de villes – la plus peuplée étant Anaheim – qui se situent entre Los Angeles et San Diego et abritent collectivement plus de 3 millions de personnes.

Amy Taxin, Associated Press