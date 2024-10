Le juge bloque de nouvelles fouilles dans un camp de sans-abri à la Nouvelle-Orléans avant les concerts de Swift

Un juge de Louisiane a temporairement bloqué les efforts des représentants de l’État pour nettoyer les campements de sans-abri à la Nouvelle-Orléans – bloquant une poussée qui avait lieu avant trois heures Taylor Swift concerts dans la ville ce week-end.

Les efforts visant à reloger environ 75 personnes vivant dans des tentes sous un viaduc près du Superdome ont commencé dans les jours précédant les spectacles de pop stars, qui pourraient attirer 150 000 visiteurs dans le stade.

La juge Lori Jupiter a accordé vendredi une ordonnance d’interdiction temporaire, ordonnant aux responsables de l’application des lois de l’État de ne pas « détruire ou disposer des biens des personnes sans logement sans procédure judiciaire » et d’informer les personnes du « camp sanctionné par l’État » qu’elles sont « libres de quitter ». .»

L’ordonnance est en vigueur jusqu’au 4 novembre.

La décision du juge fait suite à une action en justice intentée par des sans-abri victimes du ratissage. Dans leurs dossiers juridiques, ils ont fait valoir que les agents de l’État avaient violé leurs droits constitutionnels en fouillant, saisissant et détruisant illégalement leurs biens, en se débarrassant de leurs biens les plus précieux et en les « éloignant de force ».

Selon le procès, un observateur juridique a entendu des policiers dire : « le gouverneur veut que vous déménagiez à cause du concert de Taylor Swift ».

Les responsables de l’État ont déclaré que les résidents étaient transférés vers un nouvel emplacement à environ deux pâtés de maisons, où les personnes sans logement vivant dans le quartier très touristique du quartier français seraient également transférées.

Un porte-parole du gouverneur Jeff Landry a déclaré que cet effort visait à résoudre les problèmes de sans-abri et de sécurité, liant cette initiative aux concerts et à la fête de février. Super Bowlqui aura lieu dans la ville.

« Alors que nous nous préparons à accueillir Taylor Swift et le Super Bowl LIX, nous nous engageons à faire en sorte que la Nouvelle-Orléans fasse de son mieux sur la scène mondiale », a déclaré la directrice des communications de Landry, Kate Kelly, dans un communiqué publié aux médias locaux. .

Les défenseurs affirment que ces efforts ont perturbé le travail des autorités locales visant à connecter les sans-abri aux services sociaux et à les aider à trouver des solutions de logement plus permanentes.

Martha Kegel, directrice exécutive de Unity of Greater New Orleans, une organisation à but non lucratif qui cherche un logement permanent pour les personnes sans abri, a déclaré que le nettoyage était une entreprise inutile et nuisible et que beaucoup de personnes dans le camp souffraient de maladies mentales et se méfiaient des autorités et de ceux qui essayaient. pour les aider.

« Certaines personnes ont eu peur et sont parties, et ce n’est pas bon », a-t-elle déclaré. « Parce qu’alors tout le travail que nous avons fait pour les évaluer et documenter leurs handicaps et, vous savez, travailler avec eux sur leur plan de logement a maintenant été vain. »

Parmi ceux qui ont pris la décision mercredi se trouvait Terrence Cobbins. Prenant une pause dans la collecte de ses affaires, il a déclaré qu’on lui avait dit de déménager à cause des concerts.

« Ils ne l’ont jamais fait auparavant pour d’autres personnes », a-t-il déclaré. « Pourquoi Taylor Swift? »

___ Kate Payne est membre du corps de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés.