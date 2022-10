Le juge bat le record du home run de l’AL, c’est bon pour le baseball, mais ce n’est pas le record de tous les temps – Kelowna Capital News

Hé, c’est parti, c’est l’heure de mon premier article d’opinion depuis que j’ai rejoint Black Press et j’en suis ravi.

Pour tous ceux qui me connaissent, ou si vous venez juste de me connaître par ici, je suis un grand fan de baseball et nous sommes ici pour parler de circuits.

En tant que fan des Blue Jays, cela me fait mal de dire cela, mais en tant que fan de baseball, c’est cool de le dire, félicitations au voltigeur des Yankees de New York, Aaron Judge, pour avoir battu le record du home run de la Ligue américaine ! Le juge a battu le record en frappant son 62e circuit de la saison au Texas mardi soir (4 octobre), battant le record de 61 de Roger Maris qu’il a accompli en 1961, il y a 61 ans (les chiffres au baseball sont fous ne sont pas elles ou ils?).

C’est tellement cool pour le baseball. Alors que le hockey reste roi au Canada, la NFL, certains football collégial et la NBA obtiennent généralement plus de vues qu’un match typique de la MLB, mais quand quelqu’un frappe à la maison à ce rythme, cela aide absolument à développer le jeu et à le populariser.

Judge est le premier joueur à atteindre les 60 coups de circuit en une saison depuis 2001, lorsque Barry Bonds et Sammy Sosa l’ont fait (ce que nous verrons dans une minute). Certains joueurs de l’histoire récente se sont rapprochés : Giancarlo Stanton en 2017 (59), Ryan Howard en 2006 (58) et bien d’autres mais aucun n’a atteint le gros 6-0 en 21 ans.

C’est incroyable pour le baseball de voir ce que Judge a fait cette saison, menant essentiellement dans toutes les catégories offensives. Il a connu l’une des meilleures saisons offensivement de l’histoire récente. Et comme mentionné précédemment, oui Judge a battu un record, le record du home run de la Ligue américaine. Son nom est gravé à jamais dans l’histoire, mais les gens qui essaient de dire qu’il est le record de home run de tous les temps en une seule saison se trompent tout simplement.

Stéroïdes ou pas, Barry Bonds est le champion de tous les temps du home run d’une saison lorsqu’il en a frappé 73 en 2001. Ce n’est pas un argument.

Est-ce un fait que Bonds (ainsi que Sosa et Mark McGuire) utilisaient des stéroïdes ? Oui. C’est aussi un fait qu’il a frappé 73 circuits et cela ne pourra jamais être effacé, tout comme la façon dont McGuire en a frappé 70 en une saison et Sosa en a frappé 66. Cela ne peut pas être effacé et il serait stupide d’avoir deux catégories de circuits distinctes, cela ne peut tout simplement pas exister.

Je suis d’accord que vous pouvez faire valoir que le baseball est beaucoup plus difficile maintenant avec des lanceurs qui lancent constamment des balles rapides à 98 mph alors que la balle rapide moyenne était d’environ 90 mph en 2001, mais 73 est toujours le plus touché en saison régulière.

J’ai aussi vu des gens en ligne dire que les deux dernières semaines ont été injustes envers le juge dans sa poursuite pour 62 parce que «les lanceurs ne lui ont pas lancé». Le juge a été intentionnellement marché 19 fois cette saison. Bonds, même pas la saison 2001, lors de la saison 2004 a été intentionnellement parcouru un record de la ligue 120! fois.

Au vu de la façon dont Judge allait, je pensais honnêtement qu’il allait au moins défier le record de Bonds. Après une course ridicule hors de la pause des étoiles, Judge a frappé le 43e coup de circuit de la saison le 1er août et avait encore 58 matchs à jouer. Il était sur le rythme de 67 circuits, ce qui aurait été le troisième de tous les temps en saison régulière.

Bien qu’il n’ait pas défié le record de circuits en une saison, 62 en une saison est toujours une réalisation ridicule et la Ligue américaine et personne ne peut lui enlever cela. Je suis si heureux que la majorité des fans de baseball le célèbrent et réalisent que c’est bon pour le jeu parce que c’est le cas ! C’est génial pour le jeu et peu importe l’équipe que vous encouragez, si vous êtes un vrai fan de baseball, vous voulez voir des records être battus et célébrer cet exploit exceptionnel.

Maintenant Judge, Ohtani et MVP de la Ligue américaine se disputent cette saison, eh bien c’est pour un autre jour…

