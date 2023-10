Le juge Barrett exprime son soutien à un code d’éthique formel de la Cour suprême des États-Unis dans un discours au Minnesota – Twin Cities

MINNEAPOLIS — La juge de la Cour suprême des États-Unis, Amy Coney Barrett, a déclaré lundi que ce serait une bonne idée que le plus haut tribunal du pays adopte un code de conduite formel, mais elle a déclaré que les neuf juges étaient déjà d’accord sur le fait qu’ils devraient se conformer aux normes éthiques les plus élevées possibles. .

Barrett a pris la parole lors d’un événement de la faculté de droit de l’Université du Minnesota à l’auditorium Northrup, deux semaines seulement après l’ouverture de son mandat actuel en octobre par la Haute Cour, avec de nouvelles affaires sur les armes à feu, l’avortement et le pouvoir des agences de réglementation à son rôle, mais avec des préoccupations éthiques élevées pour beaucoup. l’esprit des observateurs. Les problèmes d’éthique ont harcelé certains juges, notamment les juges conservateurs Clarence Thomas et Samuel Alito et la juge libérale Sonia Sotomayor.

« Je pense que ce serait une bonne idée pour nous de le faire, en particulier afin que nous puissions communiquer au public exactement ce que nous faisons – et d’une manière plus claire que nous n’avons peut-être pu le faire jusqu’à présent », « , a déclaré Barrett. « Je dirai ceci : le consensus ne manque pas parmi les juges – il y a l’unanimité parmi les neuf juges – sur le fait que nous devrions nous conformer aux normes les plus élevées et aux normes éthiques les plus élevées possibles. »

Barrett est allée plus loin qu’en août lorsqu’elle a déclaré lors d’une conférence judiciaire dans le Wisconsin qu’elle se félicitait d’un examen public de la Haute Cour, mais n’a pas précisé si elle pensait que la Cour devrait changer sa façon de fonctionner face aux préoccupations croissantes en matière d’éthique. Elle n’a exprimé aucune opinion et n’a pas parlé directement des appels lancés aux juges pour qu’ils adoptent un code de conduite officiel.

Dans ses remarques de lundi, Barrett a déclaré que ce qu’elle avait en tête pour un code était « la meilleure façon d’exprimer ce que nous faisons déjà ». Elle a déclaré que les juges respectaient déjà les lois qui s’appliquent à tous les juges en déposant des formulaires de déclaration financière. Elle a déclaré qu’elle suivait toujours personnellement les canons de conduite formels qui s’appliquaient à elle lorsqu’elle était juge à la cour d’appel – qui ne s’appliquent pas à la Cour suprême – et que ses collègues juges font de même.

Mais lorsque son hôte, l’ancien doyen de la faculté de droit Robert Stein, lui a demandé combien de temps il faudrait à la Cour suprême pour parvenir à un consensus sur ce que devrait être son propre code d’éthique, Barrett a hésité.

« Je pense que c’est quelque chose dont je ne peux pas vraiment parler au nom du tribunal ni faire de suppositions », a-t-elle déclaré.

Barrett a pris la parole dans le cadre d’une série de conférences portant le nom de Stein et qui a également réuni à l’université les juges Elena Kagan, Sonia Sotomayor, Antonin Scalia, Ruth Bader Ginsburg et le juge en chef John Roberts. Mais la sécurité dans et autour de l’auditorium était nettement plus stricte que pour les autres juges, suite aux appels de groupes militants pour protester contre la comparution de Barrett.

Plusieurs manifestants se sont levés tôt lors des remarques de Barrett et ont scandé des slogans tels que : « Pas le tribunal. Pas l’État. Les gens doivent décider de leur sort. La police les a escortés dehors après quelques minutes et a déclaré qu’il n’y avait eu aucune arrestation.

Plus de 200 personnes ont manifesté pacifiquement devant l’auditorium. L’étudiant de première année Sean Colfer, 18 ans, a déclaré que l’université continue de « marteler ces idées de diversité, d’équité et d’inclusion », mais que Barrett ne représente pas ces principes.

Plusieurs manifestants ont brandi des pancartes jaune vif indiquant « Amy Coney Barrett hors de notre campus ».

La Cour suprême a été penchée plus à droite par les trois juges nommés par l’ancien président Donald Trump, dont Barrett. La confiance du public dans l’institution est tombée à son plus bas niveau depuis 50 ans à la suite d’une série de décisions polarisantes, notamment l’annulation de l’arrêt Roe v. Wade et la protection fédérale contre l’avortement l’année dernière.

L’Associated Press a rapporté cet été avoir obtenu des milliers de pages de documents montrant comment des juges au-delà des divisions idéologiques de la Cour ont prêté le prestige de leurs positions à des activités partisanes – en étant en tête d’affiche d’événements avec des politiciens éminents – ou pour promouvoir leurs propres intérêts personnels, comme ainsi que la stimulation des ventes de livres, grâce à des visites universitaires. Et un reportage de ProPublica plus tôt cette année a révélé que Thomas avait participé à des vacances somptueuses et à une transaction immobilière avec un important donateur républicain.

Mais les juges ont fait preuve de prudence dans leurs commentaires publics. Kagan a déclaré son soutien à un code d’éthique pour la Cour suprême lors d’une conférence dans l’Oregon en août. Mais elle a déclaré qu’il n’y avait pas de consensus parmi les juges sur la manière de procéder.

Alito a déclaré dans une interview accordée au Wall Street Journal en juillet, après que les démocrates ont fait adopter une législation sur l’éthique à la Cour suprême par l’intermédiaire d’un comité sénatorial, que le Congrès n’avait pas l’autorité constitutionnelle nécessaire pour imposer un code d’éthique à la Haute Cour. Et le juge Brett Kavanaugh a largement évité de discuter d’éthique lors d’une comparution lors d’une conférence judiciaire au Minnesota en juillet.