Le juge autorise Trump à témoigner au procès en diffamation qui débute mardi

Un juge new-yorkais a autorisé Donald Trump à témoigner lors de son propre procès en diffamation après que les avocats de l’écrivain E. Jean Carroll ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que l’ancien président pourrait “semer le chaos” en assistant au procès, qui commence mardi.

Le juge Lewis Kaplan a déclaré que, si nécessaire, il accorderait une prolongation afin que le procès, qui devait initialement se terminer cette semaine, soit prolongé afin que Trump puisse témoigner le lundi 22 janvier.

Dans une ordonnance distincte, le juge a rejeté la demande de Trump de reporter le procès d’une semaine afin qu’il puisse assister jeudi aux funérailles d’Amalija Knavs, la mère de l’ancienne première dame Melania Trump, décédée mardi dernier après une longue bataille de santé.

“La Cour présente ses condoléances à M. et Mme Trump et au reste de la famille de Mme Knavs”, a écrit le juge. “M. Trump est libre d’assister au procès, aux funérailles, ou à tout ou partie des deux, comme il le souhaite.”

Carroll, un ancien chroniqueur du magazine Elle, a poursuivi Trump en novembre 2019 pour des commentaires qu’il avait tenus peu de temps après que Carroll l’avait publiquement accusé de l’avoir violée dans le vestiaire d’un grand magasin de Manhattan dans les années 1990.

En mai dernier, Carroll a remporté une affaire connexe accusant Trump de coups et blessures et de diffamation sur la base d’une déclaration faite par Trump en 2022 sur les réseaux sociaux dans laquelle il l’accusait à nouveau d’avoir menti sur l’attaque présumée. Les membres du jury ont conclu que Trump n’avait pas violé Carroll mais l’avait agressée sexuellement et lui ont accordé un total de 5 millions de dollars. Trump, qui a nié tout acte répréhensible, a fait appel de cette affaire.

Le procès de cette semaine déterminera combien Trump doit à Carroll en dommages-intérêts pour l’avoir diffamée en 2019, après que Carroll ait remporté en septembre un jugement sommaire partiel contre Trump sur la base de la décision rendue dans l’affaire de l’année dernière.

John Minchillo/AP, DOSSIER

Craignant que Trump puisse « empoisonner » la procédure judiciaire de cette semaine, l’avocat de Carroll avait demandé « des mesures prophylactiques robustes » au cas où Trump assisterait au procès devant jury.

“Si M. Trump comparaît à ce procès, que ce soit en tant que témoin ou autre, ses récentes déclarations et son comportement suggèrent fortement qu’il cherchera à semer le chaos. En effet, il pourrait très bien percevoir un avantage à chercher à empoisonner ces procédures”, a écrit Carroll. l’avocate Roberta Kaplan, qui n’a aucun lien de parenté avec le juge.

En plaidant pour des règles strictes régissant la présence de Trump, l’avocat de Carroll a cité la conduite de Trump la semaine dernière lors de son procès pour fraude civile à New York, où Trump a prononcé une déclaration finale qui, selon l’avocat, contredisait le jugement sommaire du tribunal, attaquait la légitimité de la procédure et violait les règles de base établies par le juge.

“Il faut peu d’imagination pour penser que M. Trump se prépare à une performance similaire ici – mais cette fois, devant un jury”, a écrit l’avocat de Carroll.

Avant le procès, le juge Kaplan avait rendu une série d’ordonnances limitant ce que Trump et ses avocats sont autorisés à argumenter. Conformément à ces ordres, Trump ne peut pas prétendre qu’il n’a pas violé Carroll, ni nier qu’il l’a agressée sexuellement, ni remettre en question ses motivations, ni prétendre qu’elle mentait. Avec un tel témoignage hors de la table, l’avocat de Carroll a fait valoir que Trump n’aurait probablement aucun argument valable à faire valoir s’il témoignait, suggérant que cette décision ferait partie d’une tactique politique plus large visant à délégitimer le procès.

“Alors qu’un accusé en diffamation pourrait théoriquement témoigner de son manque de richesse dans l’espoir de minimiser les dommages-intérêts punitifs accordés, tout témoignage de ce type de la part de M. Trump ici se heurterait directement au témoignage sous serment et aux déclarations publiques de M. Trump ailleurs”, a-t-elle écrit.

L’avocat de Carroll a demandé que le juge avertisse Trump des conséquences de la violation de l’ordonnance du tribunal contre les témoignages interdits, qu’il ordonne aux avocats de Trump de fournir la preuve que Trump comprend les conséquences avant que Trump ne témoigne, et qu’il exige de Trump qu’il témoigne officiellement qu’il “a agressé sexuellement Mme Carroll, et qu’il a parlé faussement avec une véritable méchanceté et a menti en l’accusant d’avoir fabriqué son récit et de contester ses motivations.”

Répondant dans une lettre adressée au tribunal, l’avocate de Trump, Alina Habba, a décrit ces demandes comme une “tentative désespérée de classer la défense du président Trump et d’empêcher son équipe juridique de se préparer pour le prochain procès”.

Habba a déclaré au tribunal que Trump “peut encore offrir un témoignage considérable pour sa défense”, notamment en clarifiant les circonstances de ses déclarations prétendument diffamatoires et en différenciant les multiples cas présumés d’agression sexuelle évoqués au procès. Elle a ajouté que les solutions proposées par l’équipe de Carroll sont « farfelues » et déraisonnables à appliquer devant un jury, y compris obliger Trump à déclarer officiellement qu’il a agressé sexuellement Carroll.

“Nous présumons qu’il ne s’agit pas d’un tribunal fantoche d’un pays du tiers monde où une partie à un procès est involontairement obligée de dire ce que le tribunal et la partie adverse veulent qu’elle dise”, a écrit Habba. “Compte tenu des décisions antérieures de la Cour dans cette affaire, la capacité du président Trump à se défendre lors du procès est déjà très limitée. L’empêcher complètement de témoigner serait une injustice manifeste et une violation flagrante de ses droits constitutionnels.”

Le juge Kaplan a refusé d’adopter les mesures proposées par les avocats de Carroll, mais s’est engagé à garantir que l’état de droit serait respecté pendant le procès.

“La Cour prendra les mesures qu’elle jugera appropriées pour éviter tout contournement de ses arrêts et de la loi”, a écrit le juge.