Le juge autorise les manifestants pro-palestiniens à se joindre au procès pour antisémitisme à l’université de Berkeley

Un juge fédéral a autorisé des étudiants militants pro-palestiniens de l’Université de Californie à Berkeley à présenter leur version de l’histoire dans le cadre d’un procès intenté contre l’école pour antisémitisme.

Un groupe de défense juif poursuit l’Université de Berkeley en justice pour ce qu’il appelle la « propagation incontrôlée et de longue date de l’antisémitisme » sur le campus.

Le procès a été déposé fin 2023 par le Centre Louis D. Brandeis pour les droits humains sous la loi, une organisation à but non lucratif qui soutient les droits civils du peuple juif. Ils soutiennent que l’Université de Berkeley n’a pas réussi à protéger les étudiants et les professeurs contre la discrimination et le harcèlement antisémites parce que l’école n’a pas nettoyé un campement pro-palestinien ni arrêté les manifestations.

La poursuite se concentre également sur l’action d’un groupe d’étudiants, Berkeley Law Students for Justice in Palestine, qui a adopté un règlement interdisant aux partisans du sionisme de prendre la parole lors de ses événements. Environ 22 autres groupes d’étudiants de l’UC ont adopté des variantes de ce règlement.

En juin, l’université a déposé une requête auprès du tribunal de district américain du district nord de Californie pour rejeter l’affaire, et une décision est en attente.

Le procès Brandeis conteste le langage utilisé par les manifestants.

« L’antisionisme est différent de la critique d’Israël ou de l’opposition à la politique du gouvernement israélien », indique le procès. « L’antisionisme rejette le droit même d’Israël à exister et refuse aux juifs le droit fondamental à l’autodétermination. »

La réponse de l’Université de Berkeley aux protestations à l’échelle nationale à la suite de l’attaque du Hamas contre Israël contrastait avec les opérations de police plus agressives qui ont eu lieu sur d’autres campus de l’Université de Californie, comme l’UCLA. Des scènes similaires se sont produites dans des universités de premier plan à travers le pays, comme l’Université de Columbia et l’Université de Pennsylvanie, qui ont également été poursuivies en justice par le Brandies Center.

L’UC Berkeley a fait valoir que cela aurait violé les droits constitutionnels de ses étudiants.

« L’université a déclaré qu’elle n’avait pas eu recours aux forces de l’ordre pour nettoyer la manifestation parce qu’elle ne voulait pas créer de troubles, ce qui est le genre de jugement sur le terrain que les tribunaux ne sont pas censés remettre en question », a-t-elle déclaré. lecture de l’affaire, ajoutant que l’université a publiquement condamné les actes d’antisémitisme.

« Mais ni la Constitution ni les lois fédérales sur les droits civiques ne rendent les universités automatiquement responsables de la conduite même odieuse de leurs étudiants », indique la motion.

« Nous avons confiance dans nos dossiers et dans nos arguments en faveur du rejet, et nous continuerons à les laisser parler d’eux-mêmes », a déclaré lundi Dan Mogulof, porte-parole de l’UC Berkeley.

L’avocat Ronald Cruz, s’exprimant au nom de la coalition étudiante des groupes de protestation pro-palestiniens, a déclaré que le procès demande aux tribunaux fédéraux de rendre illégale toute critique d’Israël, sous le prétexte fallacieux qu’elle est « antisémite ». Il a déclaré qu’un essai offrirait aux étudiants l’occasion de clarifier leur message. Leur protestation appelait l’université à se désengager des entreprises qui ont bénéficié de la guerre à Gaza, a-t-il déclaré, et ne signifiait pas qu’elles étaient antisémites.

« Nous allons avoir l’occasion de présenter des preuves, y compris des témoins étudiants et des témoins experts », a déclaré Cruz lors d’une conférence de presse lundi sur le campus de l’Université de Berkeley, à propos de la manière dont son camp construit son dossier.

« L’université a refusé de reconnaître qu’il existe même des étudiants juifs antisionistes sur le campus », a déclaré lors de l’événement Muki Varkan, étudiant en droit israélo-américain et membre de l’organisation nationale Jewish Voice for Peace.

« Cette discussion doit être entendue, car ils utilisent l’antisémitisme comme une arme pour faire taire ces voix », a-t-il déclaré.