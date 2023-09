Le juge autorise les frères de la région de Joliet accusés de meurtre à assister aux funérailles de leurs parents – Shaw Local

JOLIET – Un juge du comté de Will a autorisé deux frères accusés de meurtre à assister aux funérailles de leurs parents.

Vendredi, le juge Dave Carlson a autorisé Blaique P. Morgan, 20 ans, et Amari H. Morgan, 18 ans, à assister aux funérailles de leurs parents, Patrick Morgan, 49 ans, et Angel Morgan, 42 ans, décédés le 5 février dans un meurtre apparent. -suicide à leur domicile de Joliet, a déclaré le porte-parole du bureau du procureur de l’État du comté de Will, Charles Pelkie.

Blaique et Amari Morgan sont incarcérés dans la prison du comté de Will peu de temps après le meurtre, le 7 janvier 2016, de leur voisin d’alors, Robert J. Bielec, 62 ans.

Les frères auraient frappé Bielec avec un tuyau ou un pied-de-biche après une dispute concernant les commentaires de Bielec concernant leur sœur.

Les Morgan et Bielec vivaient à l’époque dans le pâté de maisons 1700 de Houston Avenue, dans le canton de Joliet.

La police de Joliet a retrouvé Patrick et Angel Morgan morts dans leur résidence du pâté de maisons 400 de Bluff Street et leur enquête a indiqué qu’il s’agissait d’un meurtre-suicide. Les autopsies ont révélé que Patrick Morgan avait subi une seule blessure par balle et qu’Angel Morgan avait été abattu à plusieurs reprises.

Un service commun pour le couple a eu lieu lundi à l’église baptiste Mount Zion à Joliet.