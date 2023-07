Le juge autorise l’entrée en vigueur de la quasi-totalité de la loi révisée sur l’avortement de 12 semaines en Caroline du Nord

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Un juge fédéral a statué vendredi que la quasi-totalité de la loi révisée sur l’avortement de 12 semaines de la Caroline du Nord qui devait commencer ce week-end pouvait entrer en vigueur, tout en bloquant temporairement une règle qui, selon les médecins, pourrait les exposer à des sanctions pénales.

La décision de la juge de district américaine Catherine Eagles annule cette règle mais permet aux dispositions restantes de la loi de commencer samedi pendant que le litige se poursuit.

Les fournisseurs d’avortement avaient demandé la semaine dernière une ordonnance générale mettant fin à toutes les restrictions du 1er juillet en attendant leur contestation judiciaire. Planned Parenthood South Atlantic et un médecin ont déclaré que plusieurs articles de la loi récemment révisée étaient si vagues et apparemment contradictoires que les médecins pourraient involontairement enfreindre la loi, les laissant incapables de s’occuper des femmes cherchant à se faire avorter légalement.

Mais l’Assemblée générale contrôlée par les républicains a adopté cette semaine une loi révisant ou abrogeant presque toutes les dispositions contestées, rendant les arguments contre la plupart d’entre eux sans objet. Entre autres choses, les législateurs ont précisé que les avortements médicamenteux seront légaux dans presque tous les cas pendant 12 semaines, et qu’un avortement légal reste une exception à la loi sur l’homicide fœtal de la Caroline du Nord.

Eagles, qui a été nommé par l’ancien président Barack Obama, avait déclaré devant le tribunal qu’il serait trop large de bloquer l’application de l’ensemble de la loi. Au lieu de cela, elle a ordonné que pendant au moins les deux prochaines semaines, l’État ne puisse pas appliquer une règle selon laquelle les médecins doivent documenter l’existence d’une grossesse dans l’utérus avant de procéder à un avortement médicamenteux.

Les avocats des prestataires d’avortement ont fait valoir que le libellé soulevait des questions quant à savoir si les pilules abortives pouvaient être délivrées lorsqu’il était trop tôt dans une grossesse pour localiser un embryon à l’aide d’une échographie, ce qui soumettait un prestataire à une violation potentielle de la loi.

« Si la grossesse est à un stade précoce et que le médecin ne peut pas documenter l’existence d’une grossesse intra-utérine, alors le médecin ne peut pas se conformer à cette exigence », a écrit Eagles. Elle a dit qu’elle réexaminerait la règle ainsi que d’autres défis lors des prochaines audiences.

Peter Im, un avocat de Planned Parenthood, a déclaré que les plaignants avaient déjà reçu une grande partie de ce qu’ils avaient demandé dans le cadre du procès grâce aux révisions de la législature. Et maintenant, avec la commande d’Eagles, « il est clair que nous pouvons fournir des soins aux patientes dès les premiers stades de la grossesse », a déclaré Im.

Lauren Horsch, porte-parole du leader du Sénat Phil Berger, a déclaré que « l’Assemblée générale a fourni la clarté demandée par les médecins ».

Avant samedi, la Caroline du Nord avait interdit la plupart des avortements après 20 semaines. Les nouvelles règles, élaborées après que la Cour suprême des États-Unis en juin 2022 a invalidé Roe v. Wade, la réduisent à 12 semaines, mais ajoutent de nouvelles exceptions jusqu’à 20 semaines pour les cas de viol et d’inceste et jusqu’à 24 semaines pour les fœtus « limitant la vie ». anomalies. Une exception d’urgence médicale reste également en place.

Le gouverneur démocrate Roy Cooper a opposé son veto à la loi sur l’avortement en mai, mais les républicains l’ont annulé en utilisant leurs majorités GOP à l’épreuve du veto dans les deux chambres. Cooper a ensuite signé jeudi le projet de loi de nettoyage, qui a bénéficié d’un soutien bipartite écrasant. Bien qu’un fervent partisan du droit à l’avortement, Cooper a déclaré qu’il était important de clarifier les règles car la mesure originale était « si mal écrite qu’elle provoque une réelle incertitude pour les médecins et les autres prestataires de soins de santé ».

Les législateurs du GOP soutenant les nouvelles restrictions les ont qualifiées de changement intermédiaire dans un État où certains défenseurs de l’avortement voulaient qu’une interdiction soit imposée dès qu’une échographie peut détecter une activité cardiaque, soit environ six semaines. Ils ont également souligné les 160 millions de dollars contenus dans la loi pour les services au profit des enfants, des mères et des familles – des dépenses qui ne font pas partie du litige.

Caitlin Connors, du groupe anti-avortement SBA Pro-Life America, a déclaré que la décision de vendredi était « une victoire cruciale pour les enfants à naître et leurs mères ».

Les critiques disent que la norme de 12 semaines, ainsi que de nouvelles restrictions sur les prestataires, les cliniques d’avortement et les patients, rendront plus difficile pour les femmes à faible revenu et celles des zones rurales d’obtenir des avortements légaux. Ils soulignent en partie l’exigence selon laquelle une personne cherchant à avorter doit se rendre en personne au bureau d’un prestataire avant que la période d’attente de 72 heures de l’État – déjà en place depuis des années – puisse commencer. Avant, ce premier contact pouvait se faire par téléphone.

De manière générale, les nouvelles restrictions « nuiront absolument aux patients. Nos patients sont dévastés et les médecins qui s’occupent d’eux sont dévastés », a déclaré vendredi aux journalistes le Dr Katherine Farris, médecin-chef de Planned Parenthood South Atlantic. Cette semaine, le groupe « a dû commencer à guider les patients hors de l’État, sachant qu’ils ne seraient pas éligibles aux soins » à partir de samedi, a-t-elle ajouté.

La nouvelle loi sur l’avortement stipule également qu’à partir du 1er octobre, les avortements chirurgicaux – également appelés avortements procéduraux – pratiqués après 12 semaines de grossesse doivent être effectués dans les hôpitaux. Le procès conteste toujours cette exigence. La nouvelle licence des cliniques d’avortement devrait également commencer en octobre.

Gary D.Robertson, Associated Press