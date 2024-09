Le juge autorise la vente des hôpitaux St. Anne et Morton à Lifespan

Un juge fédéral des faillites du Texas a décidé que Lifespan Corporation pouvait poursuivre l’acquisition de l’hôpital St. Anne à Fall River, dans le Massachusetts, ainsi que de l’hôpital Morton à Taunton, dans le Massachusetts, auprès de Steward Health Care, basé à Dallas, qui a déclaré faillite en mai. L’achat est toujours soumis aux contrôles réglementaires fédéraux et étatiques. (Ken Castro/Rhode Island Current)

Une filiale de Lifespan Corporation a jusqu’à la fin du mois pour conclure l’accord visant à acheter deux hôpitaux du comté de Bristol, dans le Massachusetts, à leur propriétaire en faillite, a décidé mercredi un juge fédéral des faillites de Houston.

L’ordonnance du 4 septembre du juge des faillites américain Christopher Lopez est venu une semaine Le plus grand fournisseur d’hôpitaux de Rhode Island a annoncé l’achat des hôpitaux St. Anne et Morton pour 175 millions de dollars. Les deux hôpitaux de Fall River et de Taunton font partie des victimes de Steward Health Care, basé à Dallas, qui a déclaré faillite en mai. Afin d’obtenir un financement complémentaire, l’opérateur national de la chaîne d’hôpitaux était sous le coup d’une ordonnance du tribunal lui enjoignant de vendre 31 hôpitaux à travers le pays, dont huit dans le Massachusetts.

Lopez dans son Commande de 371 pages a approuvé les accords de vente de cinq hôpitaux de Bay State à de nouveaux propriétaires, y compris les deux sur le point d’être repris par Lifespan du Massachusetts.

Les accords sont toujours soumis à des examens réglementaires fédéraux et étatiques, y compris, pour Lifespan, un examen potentiel par le Bureau du procureur général de Rhode IslandLe Département de la santé publique du Massachusetts et la Commission de politique de santé du Massachusetts doivent également donner leur accord, selon Jessica Wharton, porte-parole de Lifespan.

«« Nous sommes impatients d’intégrer ces deux hôpitaux au système Lifespan et nous nous engageons à fournir des soins exceptionnels aux patients du Massachusetts et du Rhode Island », a déclaré Wharton dans un courriel jeudi.

Lifespan a l’intention de financer les deux hôpitaux du Massachusetts par le biais d’un financement par emprunt. Contrats d’achat partiellement expurgés inclus dans les documents judiciaires Selon les estimations, la majeure partie du produit de la vente sera versée à Apollo Global Management, le prêteur des hypothèques sur les terrains et bâtiments du Massachusetts. Sur la valeur totale de 343 millions de dollars de la vente des cinq hôpitaux du Massachusetts, Lopez a ordonné que 17 millions de dollars du produit de la vente soient également mis de côté, potentiellement pour rembourser les créanciers de Steward, dont beaucoup se sont opposés à la vente dans les dossiers judiciaires.

Lopez mercredi également autorisé 42 millions de dollars supplémentaires de financement complémentaire du Massachusetts pour maintenir les cinq hôpitaux à flot, dont 5,7 millions de dollars sont réservés à Morton et 3 millions de dollars à St. Anne. Cela s’ajoute au prêt relais de 30 millions de dollars déjà promis par la gouverneure du Massachusetts, Maura Healey, pour les coûts de transition à court terme, ainsi qu’aux 80 millions de dollars annuels prévus pendant trois ans.

Durée de vie, qui emploie 17 000 travailleurs de Rhode Island avaient auparavant présenté l’accord comme un moyen d’étendre son réseau régional, en ajoutant l’hôpital St. Anne de 211 lits ou l’hôpital Morton de 144 lits à ses 1 110 lits existants dans cinq hôpitaux de Rhode Island.

Autre argument de vente : le Massachusetts paie des taux de remboursement des prestataires plus élevés que le Rhode Island.

Lifespan est également sur le point de renforcer son bilan au sein de l’État de l’océan grâce à un partenariat élargi avec Brown University Health. L’accord, annoncé en juin, comprend un investissement de 150 millions de dollars de Brown dans Lifespan au cours des sept prochaines années, ainsi qu’un changement de nom imminent en Brown University Health.

L’ordonnance du tribunal approuve également la vente du Holy Family Hospital au Lawrence Memorial Hospital, tandis que le Boston Medical Center peut reprendre le St. Elizabeth’s Medical Center et le Good Samaritan Medical Center.

Deux autres hôpitaux appartenant à Steward dans le Massachusetts, l’hôpital Carney et le centre médical Nashoba Valley, ont fermé le 31 août parce qu’il n’y avait pas d’« offres qualifiées » de la part d’acheteurs potentiels. L’administration Healey a prévu une série de programmes et des mesures provisoires visant à aider les travailleurs des hôpitaux à trouver de nouveaux emplois et des options de soins de santé alternatives pour les résidents.

Steward a reconnu avoir reçu une demande de commentaires, mais n’a pas réellement répondu aux questions jeudi.

