Le juge arrête le maître spécial dans l’affaire des documents Trump

La décision du juge Cannon d’imposer le maître spécial, le juge Raymond J. Dearie, était inhabituelle car elle est intervenue avant qu’il y ait des accusations – traitant M. Trump différemment des cibles ordinaires des mandats de perquisition. Elle a également ordonné au juge Dearie d’examiner si certains des dossiers saisis devraient être conservés en permanence des enquêteurs sous le privilège de l’exécutif, une affirmation qui n’a jamais été faite avec succès dans une affaire pénale.

Le rejet de l’examen du maître spécial a porté un coup final à M. Trump, dont la demande d’intervention d’un juge s’est retournée contre lui à plusieurs reprises.

Même si l’examen spécial du master n’a donné aucun résultat définitif, M. Trump doit encore payer près de trois mois de travail. On ne sait pas combien l’effort a coûté, mais le juge Dearie, un juge principal qui est presque à la retraite, a travaillé sans rémunération supplémentaire. Pourtant, le prix comprenait l’embauche d’un fournisseur pour numériser environ 13 000 documents et photographies, et le paiement d’un assistant qui facturait 550 $ de l’heure.

Le litige a également sapé les affirmations publiques de M. Trump selon lesquelles il avait déclassifié tout ce qu’il avait apporté à Mar-a-Lago avant de quitter ses fonctions. Ses avocats de la défense ont résisté à l’invitation du juge Dearie à répéter cette réclamation devant le tribunal, où il y a des conséquences professionnelles pour le mensonge, et en septembre, un comité de la cour d’appel a attiré l’attention sur le manque de preuves de toute déclassification.

La juge Dearie n’a jamais eu l’occasion de déposer un rapport et des recommandations au juge Cannon sur la manière dont elle devrait gérer les différends entre le ministère de la Justice et les avocats de M. Trump concernant les documents saisis. Mais divers documents judiciaires décrivant ces différends pourraient laisser présager des combats juridiques qui pourraient survenir.