Le juge arrête la tentative des Suns de quitter le réseau Diamond Sports en faillite

Une vue lors de la deuxième mi-temps du deuxième match de la finale NBA entre les Milwaukee Bucks et les Phoenix Suns, Phoenix Suns Arena, le 8 juillet 2021.

La décision des Phoenix Suns de quitter la télévision par câble n’est pas un slam dunk.

Un juge a interrompu mercredi l’accord récemment signé par l’équipe de la NBA pour diffuser les matchs de la saison régulière sur la télévision locale et un service de streaming direct aux consommateurs et mettre fin à son accord avec un réseau sportif régional appartenant à Diamond Sports.

À la fin du mois dernier, les Suns ont déclaré avoir conclu un accord « révolutionnaire » avec le propriétaire de la station de diffusion Télévision grise diffuser tous leurs matchs de saison régulière, à partir de l’année prochaine, sur les réseaux de diffusion locaux disponibles dans tout l’Arizona. L’équipe a également signé un accord avec Kiswe, une société privée de technologie vidéo, pour lancer son propre service de streaming direct au consommateur.

L’accord aurait été unique en ce sens qu’une équipe sportive professionnelle quittait le secteur sportif régional – qui a longtemps fourni des frais lucratifs aux équipes et aux ligues – en faveur de ramener les matchs aux fans via leurs chaînes de télévision locales.

Depuis 2011, les Suns diffusent leurs matchs de saison régulière sur le réseau sportif régional appartenant à Diamond et à la marque Bally’s, qui était auparavant sous la bannière Fox Sports. Diamond a déposé une demande de mise en faillite en mars.

Diamond a rapidement riposté aux Suns, Grey Television et Kiswe dans des documents judiciaires, appelant le juge de la faillite à maintenir la suspension automatique placée sur tous les contrats de Diamond une fois qu’il était sous la protection du chapitre 11. Diamond a fait valoir que les Suns n’avaient pas honoré les soi-disant droits de backend de son contrat, ce qui donnait à Diamond le droit de premier refus et permettait un processus d’évaluation pour voir quel accord de droits médiatiques avait la meilleure évaluation.

Mercredi, le juge Christopher Lopez a statué que les Suns avaient violé une section du code de la faillite et devaient se conformer aux termes de leur accord actuel avec Diamond. Il a ajouté que les Suns et Diamond devaient parvenir à un accord consensuel et trouver un évaluateur pour faire avancer le processus.

Le juge n’a pas conclu que Grey Television ou Kiswe avaient violé le contrat.

Les Suns ont fait valoir dans des documents judiciaires que l’accord avec Diamond avait pris fin à la fin de la saison régulière et que l’équipe avait tenté de négocier un nouvel accord avant l’expiration.

Cependant, le juge a trouvé que les Suns avaient agi trop rapidement pour annoncer l’accord fin avril sans communication appropriée avec Diamond. Les Suns ont ajouté une clause à la fin de leur communiqué de presse du 28 avril selon laquelle l’accord sur les droits médiatiques était soumis à l’approbation de la ligue et à « toute résolution requise avec le partenaire sportif régional en place ».

Dans un communiqué mercredi, un porte-parole des Suns a déclaré que la franchise et l’équipe WNBA Phoenix Mercury – qui fait également partie de l’accord de droits avec Gray – « sont ravis de continuer à donner à nos fans tout ce qu’ils veulent pour la meilleure expérience possible et rendre nos jeux accessibles à tout le monde. »

« Nous nous engageons à travailler en collaboration sur une résolution équitable qui sera dans le meilleur intérêt de nos fans, de notre communauté et de nos joueurs », a déclaré le porte-parole.