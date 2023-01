Le juge arrête la loi plus stricte sur le port d’armes à feu du New Jersey, pour l’instant

TRENTON, NJ (AP) – Suggérant que la récente loi sur le port dissimulé du New Jersey enfreint les droits du public au titre du deuxième amendement, un juge fédéral a suspendu lundi la législation rédigée après que la Cour suprême des États-Unis a élargi les droits des armes à feu l’année dernière.

Une contestation judiciaire de la nouvelle loi repose en partie sur l’argument selon lequel elle fait effectivement d’une grande partie de l’État un «lieu sensible» où le port d’une arme à feu est interdit. Les plaignants ont fait valoir que la législation interdisait également l’exploitation d’une propriété privée.

La juge de district américaine Renee Marie Bumb semblait convaincue de cet argument.

“Comme les plaignants se lamentent, les dispositions contestées obligent une personne autorisée à porter une arme à feu dans le New Jersey à naviguer dans un” véritable champ de mines “”, a-t-elle écrit. « Leur point de vue est légitime. La Cour ne connaît aucun droit constitutionnel qui nécessite autant de conjectures de la part des personnes souhaitant exercer ce droit. »

Dans son opinion de 60 pages, Bumb a déclaré que les plaignants détenaient des permis de transport dissimulés valides et étaient privés de leurs droits au deuxième amendement, ce qui “constitue un préjudice irréparable, et ni l’État ni le public n’ont intérêt à appliquer des lois inconstitutionnelles”.

Trois membres des groupes de défense des droits du deuxième amendement qui ont également des permis de transport ont déposé la plainte peu de temps après que le gouverneur démocrate Phil Murphy a signé la législation juste avant Noël.

Le bureau de Murphy a publié lundi une déclaration critiquant l’ordonnance d’interdiction temporaire comme manquant de “justification sérieuse”.

La loi découlait directement de la décision de juin de la Cour suprême des États-Unis qui a invalidé une loi de l’État de New York obligeant les gens à montrer un motif valable pour obtenir une licence de transport. La décision concernait des États dotés de lois similaires, y compris le New Jersey, où les candidats au transport devaient démontrer un besoin justifiable d’obtenir un permis.

La législation révisée du New Jersey a institué un certain nombre de changements. Parmi celles-ci figurent l’obligation pour les transporteurs autorisés d’avoir une assurance responsabilité et une formation accrue pour l’obtention d’un permis. Cela impliquait également une liste d’endroits où le port d’une arme à feu serait interdit, y compris les écoles, les bibliothèques, les bars et les arènes sportives, entre autres.

Les républicains, minoritaires à l’Assemblée législative et opposés à la mesure, ont donné un ton justifié.

« La décision du juge fédéral, qui valide ce que nous avons dit, est une victoire pour le 2e amendement et les droits des citoyens respectueux des lois à se protéger en public et en privé. Nous attendons avec impatience que les dispositions offensantes de la loi soient définitivement annulées », a déclaré le leader républicain au Sénat, Steve Oroho, dans un communiqué.

Le président de l’Assemblée démocratique, Craig Coughlin, a qualifié la disposition de la législation de “bon sens” et a ajouté dans un communiqué qu’il était déçu de l’avis.

Le président démocrate du Sénat, Nicholas Scutari, a qualifié cette décision de première étape d’un long processus. “Nous restons convaincus que la loi est constitutionnelle”, a-t-il déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

The Associated Press