Le juge approuve l’extradition vers LA

Un juge de New York a donné le feu vert mardi pour que le délinquant sexuel et ancien magnat du cinéma Harvey Weinstein soit extradé vers le comté de Los Angeles, probablement d’ici la mi-juillet, pour y faire face à près d’une douzaine d’accusations de crimes sexuels.

Le juge du comté d’Erie, Kenneth Case, présidant la dernière audience virtuelle sur l’affaire, a de nouveau entendu les arguments de l’avocat new-yorkais de Weinstein, Norman Effman, et de la procureure adjointe du comté d’Erie, Colleen Curtin Gable, remplaçant les procureurs de Los Angeles, sur la question de savoir si la Californie les documents demandant le transfert de Weinstein étaient complets et appropriés.

Gable a fait valoir que « le comté de Los Angeles répondait absolument aux exigences de la statue sur les détenus » qui régit l’extradition entre États, a-t-elle déclaré à Case.

Effman a fait valoir le contraire, citant, entre autres raisons, que les derniers documents soumis par les procureurs de Los Angeles n’énuméraient pas spécifiquement toutes les accusations, qui ont commencé par cinq chefs d’accusation mais sont ensuite passées à 11.

« Ce que le procureur de district nous dit ici, c’est que ces papiers sont » assez proches, nous avons presque raison « , mais ils ne l’ont pas bien », a déclaré Effman. « Nous contestons la paperasse parce que ce n’est pas juste, c’est faux. C’est une technicité juridique basée sur une procédure régulière et un droit constitutionnel et sur ce que les statuts et les tribunaux ont statué. »

Weinstein, qui a écouté l’audience depuis la prison d’État près de Buffalo où il purge une peine de 23 ans, a cherché à rester dans l’établissement correctionnel de Wende pour continuer le traitement médical de diverses affections, au moins jusqu’à ce que la sélection du jury dans un procès de Los Angeles commence.

Pendant ce temps, le délai de 30 jours accordé au gouverneur de New York Andrew Cuomo pour intervenir dans l’extradition afin de la bloquer est expiré sans aucun mouvement de son bureau.

Le juge a déclaré avoir fondé sa décision sur les arguments et les mémoires présentés et soumis au cours de plusieurs audiences sur la question, et a « respectueusement » rejeté la demande d’Effman de bloquer l’extradition.

« Si la Californie ne récupère pas M. Weinstein dans un délai raisonnable, revenez me voir », a-t-il déclaré.

En pratique, ont déclaré les procureurs au juge, il est probable que Weinstein ne sera pas physiquement déplacé à Los Angeles avant la mi-juillet.

« Le bureau du procureur du comté de LA a indiqué à nos procureurs qu’ils extraderaient M. Weinstein entre la fin juin et la mi-juillet », a déclaré le procureur du comté d’Erie, John Flynn, dans une déclaration ultérieure à USA TODAY.

Il a également déclaré dans le communiqué que la décision du juge montrait que les documents déposés par les procureurs de Los Angeles étaient conformes à la loi interétatique sur les extraditions.

Greg Risling, porte-parole du bureau du procureur du district de Los Angeles, George Gascón, a déclaré dans une déclaration à USA TODAY que Weinstein avait droit à un procès dans les 120 jours suivant son arrivée à Los Angeles.

L’équipe juridique de Weinstein, qui comprend Effman et l’avocat de Los Angeles Mark Werksman qui ont écouté l’audience, a suggéré que l’affaire n’était pas encore terminée dans une déclaration envoyée à USA TODAY.

« Nous sommes déçus par la décision du juge mais nous faisons appel de sa décision à New York et nous avons déposé une requête en Habeas Corpus auprès de la Cour supérieure de Los Angeles pour empêcher le procureur du district de Los Angeles de transporter M. Weinstein à Los Angeles jusqu’à ce qu’il puisse recevoir les soins médicaux dont il a besoin à New York », selon le communiqué publié par le porte-parole de Weinstein, Juda Engelmayer.

Weinstein, 69 ans, fait face à 11 chefs d’accusation d’agression sexuelle, y compris de viol forcé, contre cinq femmes lors de rencontres dans des hôtels de Beverly Hills remontant à 2004.

Gloria Allred, l’avocate de Los Angeles qui représente deux des femmes accusatrices dans l’affaire de Los Angeles, a déclaré qu’elle était satisfaite de la décision de Case, y compris sa décision rejetant la demande d’Effman de suspendre la décision de 10 jours pendant que Weinstein fait appel.

« J’ai hâte de voir M. Weinstein enfin comparaître à Los Angeles pour être traduit en justice pour les nombreuses accusations portées contre lui », a-t-elle déclaré dans une déclaration à USA TODAY.

Weinstein a été inculpé dans une plainte pour crime par le procureur du district de Los Angeles de l’époque, Jackie Lacey, de cinq crimes sexuels impliquant deux femmes le premier jour de son procès à New York en janvier 2020. En octobre, d’autres accusations ont été ajoutées à Los Angeles, pour un au total 11.

Il a nié toutes les accusations et continue de nier les deux accusations pour lesquelles il a été condamné à New York en 2020, notamment l’agression sexuelle au premier degré et le viol au troisième degré.

L’affaire d’extradition de Weinstein a été retardée quatre fois, principalement en raison de la pandémie de coronavirus, depuis que Weinstein est entré dans la prison d’État du comté d’Erie en mars 2020.

La pandémie dans le sud de la Californie a été particulièrement punitive, conduisant à des protocoles COVID-19 stricts et à une sauvegarde des affaires pénales et civiles dans le plus grand système judiciaire du pays.

