Le juge approuve l’examen des documents saisis par l’avocat de Trump

L’ancien maire de New York Rudy Giuliani assiste au rassemblement du président américain Donald Trump avec des partisans à Manchester, New Hampshire, États-Unis, le 15 août 2019.

Vendredi, un juge fédéral a accepté de nommer un soi-disant maître spécial pour examiner les documents récemment saisis via des mandats de perquisition de Rudy Giuliani, qui fait l’objet d’une enquête criminelle, et d’un autre avocat allié de l’ancien président Donald Trump.

Le maître spécial examinera les dossiers sur les appareils électroniques saisis en avril auprès de Giuliani et de l’autre avocate, Victoria Toensing, à la recherche de documents potentiellement confidentiels et exemptés d’être consultés par les procureurs et les enquêteurs.

Ces documents pourraient inclure des documents échangés entre Giuliani et des clients, tels que Trump, qui pourraient être exemptés de divulgation aux procureurs en raison du privilège avocat-client.

Le même processus principal spécial a été utilisé pour examiner les documents saisis auprès de l’ancien avocat personnel de Trump, Michael Cohen, en 2018 dans le cadre d’une enquête pénale fédérale qui s’est terminée par la condamnation de Cohen.

Dans la même décision, le juge fédéral de Manhattan, J. Paul Oetken, a rejeté une série de demandes de l’ancien maire de New York Giuliani, qui a eu 77 ans vendredi, et du résident de la région de Washington Toenseing concernant les mandats.

Les avocats avaient demandé que les documents saisis leur soient restitués pour leur propre examen, la restitution des résultats des recherches 2019 de leurs comptes iCloud et de messagerie, et le descellement des affidavits soumis pour justifier les mandats de perquisition pour Giuliani en 2019 et 2021. .

« Giuliani et Toensing soutiennent que leur statut d’avocat, y compris celui de Giuliani en tant qu’avocat de l’ancien président, rend ces perquisitions problématiques », a écrit Oetken dans son ordonnance.

« Mais les avocats ne sont pas à l’abri des perquisitions dans les enquêtes criminelles. Au contraire, une perquisition dans un cabinet d’avocats ‘est néanmoins appropriée s’il y a des motifs raisonnables de croire que les objets spécifiques recherchés se trouvent sur la propriété à perquisitionner' », a écrit le juge, citant une décision de justice préalable.

L’avocat de Giuliani, Arthur Aidala, et les avocats de Toensing n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur la décision.

Giuliani fait l’objet d’une enquête par le bureau du procureur américain du district sud de New York, un poste qu’il occupait autrefois, pour ses activités en Ukraine.

Les procureurs cherchent à savoir s’il a violé la loi fédérale sur le lobbying en ne s’enregistrant pas en tant que lobbyiste pour des entités qui cherchaient diverses actions liées à l’Ukraine, notamment la destitution de l’ambassadeur américain sous Trump.

Giuliani, qui a été avocat personnel de Trump, nie tout acte répréhensible.

Les avocats de Giuliani soutiennent que la perquisition de son iCloud – qui n’était pas connue de Giuliani depuis environ 18 mois – pourrait avoir violé son privilège avocat-client et le droit de Trump en tant que président de protéger ses communications avec son avocat.