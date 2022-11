Le juge approuve le procès contre Angels pour la mort de Tyler Skaggs

FULLERTON, Californie (AP) – Un juge californien autorise une action en justice contre les Angels de Los Angeles pour la mort liée à la drogue du lanceur Tyler Skaggs.

Le juge de la Cour supérieure du comté d’Orange, Glenn Salter, a rejeté lundi la requête de l’équipe en rejet et a fixé le début d’un procès devant jury de 20 jours au 2 octobre 2023.

Skaggs, 27 ans, a été retrouvé mort le 1er juillet 2019 dans une chambre d’hôtel de la banlieue de Dallas à Southlake le jour même où les Angels étaient censés ouvrir un road trip de quatre matchs contre les Texas Rangers.

Le rapport d’un coroner a déclaré que Skaggs était mort étouffé par son vomi et qu’un mélange toxique d’alcool, de fentanyl et d’oxycodone était dans son système.

Le mois dernier, Eric Kay, un ancien employé des relations publiques des Angels, a été condamné au Texas à 22 ans de prison fédérale après avoir été reconnu coupable de complot et de distribution de la drogue qui a conduit à la mort de Skaggs.

Le procès comprenait le témoignage de cinq joueurs de la ligue majeure qui ont déclaré avoir reçu des pilules d’oxycodone de Kay à divers moments de 2017 à 2019, les années où il a été accusé d’avoir obtenu des pilules et de les avoir données aux joueurs du Angel Stadium.

La veuve de Skaggs, Carli Skaggs, a poursuivi les Angels pour mort injustifiée et embauche et supervision négligentes, alléguant que les officiels de l’équipe savaient que Kay distribuait de la drogue aux joueurs, mais l’ont promu et lui ont permis de continuer à y accéder.

Les Angels ont nié l’accusation, mais le juge a rejeté une demande de l’équipe de rejeter la poursuite, déclarant: “Il y a suffisamment d’allégations factuelles” pour procéder au procès.

Deux procès ont été intentés, un au Texas au nom des parents de Skaggs et un en Californie pour sa veuve. Les anges ont accepté cette année d’autoriser les parents à se joindre au procès californien, et l’affaire du Texas devrait être retirée.

The Associated Press