Le juge approuve le procès Baby Reindeer de 170 millions de dollars contre Netflix

Malgré les appels du créateur Richard Gadd à se concentrer sur les résultats positifs de son succès sur Netflix Bébé renneun juge a statué que Fiona Harvey – qui dit être la véritable source d’inspiration de la harceleuse Martha Scott – pouvait poursuivre son procès en diffamation de 170 millions de dollars.

Une déclaration du juge de district américain R. Gary Klausner lit, en partie : « Les défendeurs soutiennent qu’une personne raisonnable ne comprendrait pas que Martha est, en réalité, la plaignante, de sorte que toute déclaration concernant Martha concernerait la plaignante. En particulier, les défendeurs soutiennent que les similitudes entre Martha et la demanderesse sont si vastes qu’une personne raisonnable n’aurait pas été en mesure de l’identifier. La Cour n’est pas d’accord.

La déclaration écrite poursuit en expliquant pourquoi Fiona Harvey a un dossier contre Netflix et Baby Reindeer, affirmant que les similitudes entre Harvey et son soi-disant homologue fictif sont trop spécifiques pour être considérées comme des caractéristiques générales. Le juge citerait Harvey et Martha étant tous deux des avocats écossais résidant à Londres, les deux ayant 20 ans de plus que Richard Gadd/Donny Dunn et plus, résumant cette partie avec : « Bien qu’il puisse y avoir de nombreux avocats écossais vivant à Londres et ayant approximativement le même âge que le plaignant, il est très probable que seul le plaignant ait été accusé d’avoir traqué un avocat dans un article de journal tout en communiquant avec Gadd sur les réseaux sociaux. »

Bien sûr, Netflix va tout mettre en œuvre pour Bébé renne procès, car il s’agit sans aucun doute du procès le plus médiatisé jamais lié à l’une de leurs œuvres originales. Ils en avaient déjà vu des plus petits sur tout, du très populaire Jeu de calmar utiliser trop de haut débit en Corée du Sud pour un membre réel de la famille de Griselda Blanco – le sujet d’une mini-série Griselda – disant qu’ils n’avaient pas autorisé leur ressemblance. Le Griselda L’affaire a été classée sans suite, tandis que Netflix a simplement décidé de s’associer au groupe sud-coréen qui les poursuit. (Il y a actuellement une autre plainte contre Netflix concernant l’intrigue de Jeu de calmar être volé dans un autre film.) Bref, Fiona Harvey a un long chemin à parcourir si elle veut sortir victorieuse, notamment à hauteur de 170 millions de dollars.

Et même s’il n’est pas explicitement nommé, Richard Gadd a récemment déclaré qu’il serait prêt à témoigner s’il était appelé à la barre lors du procès. Bébé renne cas. À mesure que cela avance et qu’il débute actuellement le 6 mai 2025, nous pourrions voir Gadd défendre ce qui est devenu sa série d’évasion, remportant quatre Emmys, dont Outstanding Limited ou Anthology Series.

Comment voyez-vous la fin du procès contre Netflix ? Bébé renne trembler ? Donnez-nous vos prédictions dans la section commentaires ci-dessous.