Le juge approuve le moniteur indépendant dans la victoire de New York AG

Un juge de l’État de New York a approuvé la nomination d’un contrôleur spécial pour superviser les états financiers et les rapports de l’organisation Trump, et a interdit à l’entreprise de transférer des actifs non monétaires sans en informer à l’avance le tribunal et le bureau du procureur général de l’État.

La décision du juge Arthur Engoron jeudi est un coup dur pour Trump et trois de ses enfants adultes, qui ont été nommés dans un vaste procès intenté en septembre par le procureur général de New York, Letitia James.

La poursuite a accusé les Trump et d’autres hauts responsables de l’organisation Trump de décennies de fraude liée aux états financiers.

L’ordre écrit d’Engoron a déclaré que la nomination d’un observateur indépendant était justifiée compte tenu des “fausses déclarations persistantes dans chacun des mandats de M. Trump”. [Statements of Financial Condition] entre 20112 et 2021.”

Le contrôleur “s’assurerait qu’il n’y a plus de fraude ou d’illégalité qui viole” la loi de l’État de New York interdisant la fraude.