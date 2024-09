Le juge approuve l’accord visant à sauver les hôpitaux Steward ; Mee Sum à Fall River a trouvé un acheteur

Alors que nous entamons une nouvelle semaine, jetons un œil en arrière sur la semaine écoulée.

Les principaux sujets d’actualité de la semaine dernière comprenaient :

Les primaires de l’État du Massachusetts. Voici un aperçu des résultats, en particulier pour la course au Sénat américainAu niveau local, Bernard J. McDonald III a remporté un autre mandat de six ans en tant que conservateur des actes du comté de Bristol dans le district de Fall River.

Conseillers municipaux de Tiverton et représentants de Longplex se réuniront en session exécutive le 9 septembre sur les projets de Longplex visant à développer une patinoire intérieure, un parking/garage haut de gamme et d’autres possibilités pour le parc industriel de North Tiverton.

Le centre d’accueil et la boutique Viva Fall River ont organisé une grande fête d’ouverture samedi.

La Southeastern Regional Transit Authority ne prélèvera pas de frais de transport pendant encore un an : le service est financé par la « taxe des millionnaires » de l’État. À quoi sert encore la taxe des millionnaires de l’État ?

Le dernier rapport immobilier de Greater Fall River, présentant une maison de Freetown vendue pour 850 000 $. La maison de Weetamoe Drive dispose de nombreux équipements, notamment une cuisine avec planchers chauffants, un salon confortable avec cheminée et une piscine intérieure chauffée avec un toit rétractable et son propre coin cuisine. Découvrez cette propriété, ainsi que d’autres meilleures ventes récentes.

Voici les articles les plus lus de la semaine sur HeraldNews.com:

Le juge des faillites approuve un accord pour sauver les hôpitaux de Fall River, Taunton et Brockton

Mercredi, un juge fédéral des faillites a approuvé la vente de six hôpitaux du Massachusetts, dont Good Samaritan à Brockton, Morton à Taunton et Saint Anne’s à Fall River.

Voici ce que nous savons, au moment où nous écrivons ces lignes.

Mee Sum à Fall River a trouvé un acheteur. Ce que nous savons de la vente et du dernier jour du restaurant

Après avoir été mis en vente en avril, le restaurant emblématique Mee Sum de Fall River sur South Main Street a trouvé un acheteur.

Pour la propriétaire Regina Mark et plusieurs de ses clients, c’est un moment de réflexion.

« J’ai travaillé dans ce secteur pendant de nombreuses années. Nous avions de nombreux clients fidèles qui nous suivaient depuis de nombreuses années », a déclaré Mark.

Voici ce que nous savons de la vente et la date prévue du dernier jour d’ouverture du restaurant.

Le train Somerset connaît une nouvelle vie avec la cuisine artisanale Choo-Chew

Un mois après la fermeture du Missing Link BBQ dans l’emblématique wagon de chemin de fer de la Route 6 à Somerset, le restaurant du train reprend ses activités.

Dirigé par Tom Lyon, chef de l’ancien Missing Link BBQ, le Choo-Chew Train propose une cuisine décontractée avec un concept légèrement différent.

La cuisine artisanale Choo-Chew proposera différentes variantes de créations de barbecue que les gens adorent chez Missing Link, et bien plus encore.

La cuisine artisanale Choo-Chew devrait ouvrir ses portes dans le train historique Somerset sur Lees River Avenue, vu ici le vendredi 30 août 2024.

Montez à bord et découvrez ce qui est au menu.

Extrait des archives : Au travail à l’époque à Fall River

Le photographe et rédacteur photo du Herald News, Colin Furze, emmène les lecteurs dans un voyage dans le Fall River du passé, avec From the Archives.

La semaine dernière, comme c’était la fête du Travail, faites un tour dans les archives du Herald News et allez au travail à l’époque à Fall River.

Photographie de Norm Fontaine, août 1971

L’ancien directeur de Diman, Andrew Rebello, l’un des trois finalistes du prix national de l’éducation

Bien qu’il ait évolué, Andrew Rebello continue de recueillir des éloges pour son mandat en tant que surintendant adjoint et directeur du lycée technique professionnel régional de Diman.

Rebello est nominé pour le prix national du directeur de l’année 2025 décerné par l’Association nationale des directeurs d’écoles secondaires, et il est l’un des trois finalistes à l’échelle nationale.

Le directeur de Diman, Andrew Rebello, reçoit le prix Milken Educator le vendredi 20 octobre 2023.

« Cette reconnaissance n’est pas seulement pour moi, mais pour tous les éducateurs qui travaillent sans relâche pour faire une différence chaque jour et atteindre chaque élève », a déclaré Rebello.

