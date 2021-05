Le juge approuve l’accord pour les gardiens de prison

Un juge a approuvé mardi un accord de poursuite différée pour deux gardiens de prison fédérale qui n’ont pas surveillé le délinquant sexuel Jeffrey Epstein la nuit d’août 2019 où le riche investisseur s’est pendu dans sa cellule, où il était détenu pour trafic sexuel d’enfants.

L’accord signifie que les deux gardes, Tova Noel et Michael Thomas, échapperont à une condamnation et à une peine d’emprisonnement potentielle pour des accusations criminelles en cours contre eux s’ils respectent les termes de l’accord avec le bureau du procureur américain du district sud de New York.

Ces conditions incluent l’exécution de 100 heures de travaux d’intérêt général, la surveillance par des responsables de la supervision avant le procès pendant six mois et la coopération avec une enquête du ministère de la Justice sur la mort d’Epstein.

Dans le cadre de l’accord, Noel et Thomas ont admis avoir menti sur des documents affirmant qu’ils avaient surveillé la cellule d’Epstein et celle d’autres détenus dans la nuit du 9 août et du 10 août 2019 au centre correctionnel de Manhattan.

Les procureurs ont déclaré que les gardes ne contrôlaient pas régulièrement les prisonniers comme prévu et qu’ils surfaient sur Internet, parcourant les actualités sportives et les ventes de meubles et de motos. Ils semblent également avoir dormi pendant environ deux heures pendant leur quart de travail.

Si Noel et Thomas se conforment pleinement aux termes de l’accord, le gouvernement décidera de rejeter l’acte d’accusation contre eux, a déclaré l’avocat adjoint américain Nicholas Roos lors de l’audience de mardi, menée par vidéoconférence depuis le tribunal de district américain de Manhattan.

Les gardiens ont été arrêtés en novembre 2019 sur cet acte d’accusation, qui les a accusés de complot et de dépôt de faux dossiers.

Epstein, 66 ans, ancien ami des présidents Donald Trump et Bill Clinton, attendait d’être détenu sans caution pour des accusations sexuelles au moment de sa mort.

Il était détenu dans une unité spéciale de la prison réservée aux détenus qui courent un risque accru de ou pour d’autres détenus de la population générale de l’établissement.

Quelques semaines avant son suicide, il a été retrouvé insensible dans sa cellule de la même prison à la suite d’une apparente première tentative de suicide. Epstein a été brièvement placé sous surveillance suicide à la suite de cet incident.

Les procureurs ont déclaré vendredi dernier à la juge Analisa Torres dans une lettre qu’ils avaient accepté l’accord avec les gardiens après avoir déterminé par « une enquête approfondie et sur la base des faits de cette affaire et des circonstances personnelles des accusés » que « les intérêts de la justice sera mieux servi en reportant les poursuites. «