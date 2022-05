Le juge approuve la carte de la maison de New York, cimentant le chaos pour les démocrates

Mais les républicains ont intenté une action en justice devant un tribunal d’État et le juge McAllister, un juge de la partie sud rurale de l’État, a statué que les cartes violaient un amendement constitutionnel de 2014 interdisant le gerrymandering partisan et réformant le processus de cartographie à New York. Fin avril, la Cour d’appel de New York, la plus haute juridiction de l’État, a confirmé la décision et ordonné à un maître spécial nommé par le tribunal de redessiner les lignes.

Le juge McAllister a nommé M. Cervas, un boursier postdoctoral à Carnegie Mellon avec peu de liens avec New York et peu d’expérience en dessinant les frontières de l’État, et a reporté les élections au Congrès et au Sénat de l’État jusqu’au 23 août.

Vendredi, M. Cervas a produit un rapport de 26 pages expliquant la logique de sa carte, dans laquelle il a tenté d’équilibrer la nécessité de protéger les communautés d’intérêts partagés, les districts existants et d’autres exigences constitutionnelles.

M. Cervas a éliminé un district au total, le découpant du centre de New York pour réduire la délégation du Congrès de l’État à 26. Le changement était nécessaire après que New York n’ait pas réussi à suivre le rythme de la croissance démographique nationale lors du recensement de 2020.

Comment fonctionne le redécoupage aux États-Unis Carte 1 sur 8 Qu’est-ce que le redécoupage ? C’est le remaniement des limites des circonscriptions législatives du Congrès et des États. Cela se produit tous les 10 ans, après le recensement, pour refléter les changements de population. Comment ça marche? Le recensement détermine le nombre de sièges au Congrès que chaque État obtiendra. Les cartographes travaillent ensuite pour s’assurer que les districts d’un État ont tous à peu près le même nombre d’habitants, afin d’assurer une représentation égale à la Chambre. Qui dessine les nouvelles cartes ? Chaque État a son propre processus. Onze États laissent la cartographie à un panneau extérieur. Mais la plupart – 39 États – demandent aux législateurs des États de dessiner les nouvelles cartes pour le Congrès. Si les législateurs des États peuvent dessiner leurs propres districts, ne seront-ils pas biaisés ? Oui. Les cartographes partisans déplacent souvent les lignes de district – subtilement ou de manière flagrante – pour regrouper les électeurs d’une manière qui fait avancer un objectif politique. C’est ce qu’on appelle le gerrymandering. Le gerrymander est-il légal ? Oui et non. En 2019, la Cour suprême a statué que les tribunaux fédéraux n’avaient aucun rôle à jouer dans le blocage des gerrymanders partisans. Cependant, le tribunal a laissé intactes des parties de la loi sur les droits de vote qui interdisent le gerrymandering racial ou ethnique.

Il a apporté une multitude d’autres changements à travers l’État, répondant à une foule de commentaires sur la proposition initiale. Par exemple, M. Cervas a considérablement réorienté ses cartes pour Long Island, créant des districts qui divisaient l’île nord-sud plutôt qu’est et ouest, mais les maintenaient très compétitifs.

Pourtant, dans sa carte finale du Congrès, M. Cervas a rejeté les demandes des démocrates et de divers groupes d’intérêt de revenir à une division traditionnelle est-ouest de Manhattan. Cela aurait permis à M. Nadler et Mme Maloney de se présenter dans leurs propres districts, évitant un conflit primaire désordonné, mais le maître spécial a écrit qu’il “n’a pas trouvé d’argument de communauté d’intérêts convaincant pour changer la configuration”.