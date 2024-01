Le juge annule l’indemnisation d’Elon Musk dans le cadre d’un procès

L’enveloppe salariale que Tesla a accordée à Musk en 2018 était le plan de rémunération le plus important de l’histoire d’une entreprise publique, a noté le juge, faisant du patron de Tesla et de SpaceX un centi-milliardaire et la personne la plus riche de la planète.

Le plan offrait à Musk la possibilité d’obtenir 12 tranches d’options d’achat d’actions Tesla, qui seraient acquises si la capitalisation boursière de l’entreprise augmentait de 50 milliards de dollars et si Tesla atteignait un objectif de revenus.

“La personne la plus riche du monde a-t-elle été surpayée ?” » a demandé la juge Kathaleen McCormick de la Chancery Court dans sa décision de 200 pages. “L’actionnaire plaignant dans ce procès dérivé le dit. Il affirme que les administrateurs de Tesla, Inc. ont manqué à leurs obligations fiduciaires en accordant à Elon Musk un plan de rémunération en actions basé sur la performance.”

McCormick, dans sa décision, a estimé que Tornetta avait prouvé que Musk « contrôlait Tesla » et que le processus menant à l’approbation de sa rémunération par le conseil d’administration était « profondément vicié ».

Musk entretenait « des liens étendus avec les personnes chargées de négocier au nom de Tesla », y compris des membres de la direction « qui étaient redevables à Musk : parmi eux l’avocat général Todd Maron, qui était son « ancien avocat spécialisé en divorce ».

“En dernière analyse, Musk a lancé un processus de conduite autonome, recalibrant la vitesse et la direction en cours de route comme bon lui semblait”, a écrit le juge. “Le processus a abouti à un prix injuste. Et à travers ce litige, le plaignant demande un rappel.”

“Le plaignant a droit à l’annulation”, a écrit McCormick.

“Les parties doivent se concerter sur une forme d’ordonnance finale mettant en œuvre cette décision et soumettre une lettre commune identifiant toutes les questions, y compris les frais qui doivent être résolus pour mener cette affaire à une conclusion au niveau du procès”, a déclaré McCormick.

CNBC a demandé les commentaires de Musk, de son avocat et de celui de Tornetta, sur la décision.

Dans un tweet mardi après-midi, Musk a écrit : “Ne constituez jamais votre entreprise dans l’État du Delaware”.

McCormick a souligné que sa décision reposait sur la conclusion selon laquelle Musk, plutôt que son conseil d’administration et ses actionnaires, contrôlait Tesla, du moins en ce qui concerne la question de la fixation de sa rémunération.

Le juge a écrit : « En plus de sa participation de 21,9 % au capital, Musk était le paradigmatique « PDG superstar », qui occupait certains des postes d’entreprise les plus influents (PDG, président et fondateur), entretenait des liens étroits avec les administrateurs chargés de négocier. au nom de Tesla, et a dominé le processus qui a conduit à l’approbation par le conseil d’administration de son plan de rémunération. »

Les avocats de Tesla et Musk, a décidé le tribunal, “n’ont pas été en mesure de prouver que le vote des actionnaires était pleinement éclairé parce que la déclaration de procuration décrivait de manière inexacte les principaux administrateurs comme indépendants et omis de manière trompeuse des détails sur le processus”.

Plus tôt ce mois-ci, Musk a commencé à viser 25 % du contrôle des votes sur Tesla.

Il détient actuellement environ 13 % des actions de la société.

“Je ne suis pas à l’aise de faire de Tesla un leader de l’IA et de la robotique sans avoir un contrôle des votes d’environ 25 %. Assez pour être influent, mais pas au point que je ne puisse pas être renversé”, a-t-il écrit dans un article sur X, le réseau social. site médiatique anciennement connu sous le nom de Twitter.

Musk possède X et le gère.