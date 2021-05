Le juge annule le moratoire sur les expulsions; L’administrateur de Biden fera appel

WASHINGTON – Un juge fédéral a rejeté un moratoire national sur les expulsions adopté l’année dernière pour aider les Américains qui ont pris du retard sur leur loyer pendant la pandémie de coronavirus.

Le juge de district américain Dabney L. Friedrich du district de Columbia a déclaré mercredi que le gouvernement fédéral avait abusé de la promulgation de l’interdiction.

«Le tribunal reconnaît que la pandémie de COVID-19 est une grave crise de santé publique qui a présenté des défis sans précédent pour les responsables de la santé publique et la nation dans son ensemble», a écrit Friedrich dans une décision de 20 pages. «La pandémie a déclenché des décisions politiques difficiles qui ont eu d’énormes conséquences dans le monde réel. Le moratoire national sur les expulsions est l’une de ces décisions. »

Mais les Centers for Disease Control and Prevention n’ont pas le pouvoir, en vertu de la loi sur les services de santé publique, d’imposer un moratoire national, a déclaré Friedrich.

Le ministère de la Justice « est respectueusement en désaccord » avec la décision et a déposé un avis d’appel, a déclaré Brian Boynton, procureur général adjoint par intérim de la division civile du département, dans un communiqué.

«Le moratoire sur les expulsions du CDC … protège de nombreux locataires qui ne peuvent pas effectuer leurs paiements mensuels en raison d’une perte d’emploi ou de dépenses de santé. Des preuves scientifiques montrent que les expulsions aggravent la propagation du COVID-19, qui a déjà tué plus d’un demi-million d’Américains, et le le préjudice au public qui résulterait d’expulsions non contrôlées ne peut être annulé », a déclaré Boynton.

Le ministère de la Justice a également demandé au juge de maintenir la décision en vigueur jusqu’à ce que le processus d’appel soit terminé. Dans une motion déposée mercredi soir, l’agence a fait valoir que la suspension de la décision empêcherait les expulsions qui pourraient entraîner la propagation du COVID-19.

En rapport:Une maison divisée: alors que des millions d’Américains font face à des expulsions, d’autres achètent des maisons de rêve pendant le COVID-19

À la Maison Blanche, la porte-parole Jen Psaki a déclaré que l’administration Biden réexaminait la décision.

«Nous reconnaissons, bien sûr, l’importance du moratoire sur les expulsions pour les Américains qui ont pris du retard sur le loyer pendant la pandémie», a-t-elle déclaré.

Le Congrès a promulgué un moratoire sur les expulsions de 120 jours au printemps dernier dans le cadre de la loi CARES, qui a permis de soulager les familles et les travailleurs américains souffrant de difficultés financières en raison du COVID. À l’expiration du moratoire, le ministère américain de la Santé et des Services sociaux, par l’intermédiaire du CDC, a émis un moratoire d’expulsion plus large qui s’appliquait à toutes les propriétés locatives du pays.

En mars, le président Joe Biden a prolongé le moratoire malgré les objections des propriétaires, des agents immobiliers et d’autres personnes qui ont fait valoir que cela leur causait des difficultés financières et portait atteinte à leurs droits de propriété. L’Association des agents immobiliers de l’Alabama a intenté une action en justice pour mettre fin à l’interdiction d’expulsion.

Le moratoire actuel devrait expirer le 30 juin.

Suite:Une crise historique du logement a l’Amérique dans son emprise. Marcia Fudge peut-elle sauver la situation?

Avec la décision de Friedrich, «il y a maintenant de nombreuses décisions de justice contradictoires au niveau des tribunaux de district, plusieurs juges se prononçant en faveur du moratoire et plusieurs jugements contre», a déclaré Diane Yentel, présidente-directrice générale de la National Low Income Housing Coalition.

L’administration Biden « devrait immédiatement faire appel de la décision défectueuse » et « continuer à défendre et appliquer vigoureusement le moratoire, au moins jusqu’à ce que l’aide d’urgence au logement fournie par le Congrès atteigne les locataires qui en ont besoin pour rester logés de manière stable », a-t-elle tweeté.

Contribution: Kristine Phillips

Michael Collins couvre la Maison Blanche. Suivez-le sur Twitter @mcollinsNEWS.

Suite:Une maison divisée: alors que des millions d’Américains font face à des expulsions, d’autres achètent des maisons de rêve pendant le COVID-19